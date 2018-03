J’aime mon mouchard

Pour économiser, de plus en plus de consommateurs acceptent de se faire espionner par leur assureur automobile.

C’est un exemple typique de « gamification » de l’économie. Vous téléchargez une application dans votre téléphone, qui enregistre tous vos déplacements, en notant en détail votre style de conduite : vitesse, accélération et freinages brusques, heures de déplacement, nombre de kilomètres parcourus, position géographique du véhicule.

L’algorithme accole ainsi une cote à votre style de conduite. Plus celui-ci est sécuritaire, plus élevé sera le rabais consenti sur votre prime d’assurance. L’application permet, évidemment, de consulter vos résultats après chaque trajet, question de s’encourager à faire mieux.

Grosso modo, le rabais est appliqué à la fin d’une période d’évaluation de quelques mois. Il peut aller jusqu’à 25 % de la prime. Certains assureurs accordent un rabais de 5 % à l’inscription et un autre en fonction de votre « score ». Le rabais diminue la mensualité pour le reste de l’année, sinon l’assureur vous envoie un chèque si vous avez payé d’un seul coup.

Trois des plus importants assureurs de dommages actifs au Québec proposent cette technologie télématique : Desjardins, avec Ajusto, Bélair Direct, avec Automérite, et Promutuel, avec Appi. L’Industrielle Alliance, avec Mobiliz, se retire progressivement du jeu, question d’évaluer les prochaines technologies.

Les assureurs ont introduit la télématique il y a une décennie, surtout pour inciter les jeunes à réfréner leurs ardeurs. Mais aussi pour économiser sur les indemnités. Une situation gagnant-gagnant ? « On a fait un sondage avec Léger l’an dernier : 95 % des Canadiens disent qu’ils sont bons conducteurs, mais 93 % ont révélé qu’ils ont eu un comportement dangereux au volant dans la dernière année », lance un porte-parole de Bélair Direct...

Pourtant, un sondage réalisé pour Allstate Canada en 2015 révélait que 34 % des Canadiens ne voyaient aucun avantage à la télématique et que seulement 41 % songeaient au rabais en découlant. Les consommateurs et les groupes qui les défendent se méfient également de la façon dont les assureurs gèrent les renseignements colligés par les mouchards. Mais les assureurs jurent qu’ils demeurent confidentiels et qu’ils ne servent surtout pas à ajuster la prime au renouvellement du contrat.