La bière en fût est-elle meilleure ?

Plusieurs buveurs semblent avoir un parti pris pour la bière en fût. Qu’est-ce qui peut justifier cette préférence ? Sachez d’abord que les principaux ennemis de la bière sont l’oxygène, la lumière et la chaleur. Le baril de bière, encore plus s’il est conservé dans une chambre froide, excelle à protéger la bière fragile de ces ennemis. Une bouteille qui traîne au chaud sous les néons peut donc ne plus être aussi bonne qu’à la sortie de la brasserie. Mais ce n’est rien contre la bouteille en soi, plutôt contre les conditions plus aléatoires de conservation qu’elle peut subir.

4 bières bonnes en fût comme en bouteille

Saison Station 16

Hopfenstark, à L’Assomption

Le nez : Épices, fleurs, seigle

En bouche : Sèche, bulleuse, céréalière

En quoi est-ce une bonne bière ? Rustique, céréalière, vigoureusement pétillante en bouteille, cette bière est souvent offerte en fût chez Station Ho.St, un brin moins effervescente et tout aussi ravissante.

Stout

Trèfle Noir, à Rouyn-Noranda

Le nez : Céréales rôties, café, chocolat

En bouche : Ronde, douce, acidulée et bien amère en finale.

En quoi est-ce une bonne bière ? Ses grains rôtis se déploient sous un étalage complexe de saveurs, allant de la réglisse au chocolat, sans oublier le café.

IPA du Nord-Est

Boréale, à Blainville

Le nez : Fruits tropicaux, agrumes, ananas

En bouche : Douce, ronde, juteuse

En quoi est-ce une bonne bière ? La nouvelle tendance dans l’univers de la bière artisanale, des bières mettant en vedette le houblon aromatique, mais sans amertume envahissante pour un résultat aux impressions de jus de fruits.

Flacatoune

Charlevoix, à Baie-Saint-Paul

Le nez : Floral, épicé, fruité

En bouche : Des bulles vigoureuses allègent un lit de céréales assumé. Épices et fruits jaunes se faufilent pour bonifier l’expérience.

En quoi est-ce une bonne bière ? Ses arômes fermentaires de fruits jaunes, la fine amertume et les grosses bulles donnent une impression estivale rafraîchissante. On peine à croire qu’elle titre 7 %.

Le saviez-vous ?

Alors que les brasseurs font varier l’intensité de la gazéification de leurs différentes bières en bouteille, c’est beaucoup moins le cas avec la bière à pression. En effet, pour éviter que certains systèmes ne versent qu’un verre de mousse, les brasseurs tendent à homogénéiser la pression de leurs fûts.

♦ David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs des Saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, ­gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires ­canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel-Couture.