Lancement de la campagne de financement du Service d'Entraide de Breakeyville

Photo Catherine Bouchard Michel Turner, conseiller municipal, Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Jacques Tanguay, vice-président d'Ameublements Tanguay et président de la campagne de financement du Service d'Entraide, Caroline Parent, directrice du Service d'Entraide et Louis-Marie Bissonnette, président de la Caisse Populaire Desjardins des rivières Chaudière et Etchemin.