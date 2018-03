Le secteur agricole reste sur sa faim malgré la pluie de millions

Plusieurs inquiétudes persistent dans le milieu agricole à la suite de l’annonce dans le budget provincial de 349 M$ d’investissements sur cinq ans.

Avec 500 000 travailleurs et une contribution au PIB de 25,3 G$, le gouvernement reconnaît l’importance du rôle du secteur bioalimentaire dans l’économie du Québec, mais cela n’est pas suffisant pour calmer les appréhensions de certains producteurs agricoles.

Les investissements annoncés mardi par le gouvernement serviront de levier pour générer d’autres investissements, est persuadé le premier vice-président de l’Union des producteurs agricoles du Québec, Martin Caron.

Les cibles du gouvernement à l’horizon 2025 prévoient des investissements de la part des entreprises totalisant plus de 16 G$ en production et en transformation alimentaires, et les sommes annoncées sont un pas dans la bonne direction.

Par contre, les Producteurs de grains du Québec sont déçus du budget puisqu’ils n’y trouvent pas le soutien nécessaire pour assurer leur compétitivité et leur contribution aux cibles de la future politique bioalimentaire.

Les Producteurs de grains s’attendaient à une aide compensatoire pour absorber les coûts de production plus élevés qu’ils auront à assumer avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement, en avril 2019, les obligeant à obtenir d’un agronome une prescription pour l’utilisation de certains pesticides.

Des coûts plus élevés

Selon eux, cette étape supplémentaire dans le processus d’autorisation environnementale aura pour effet d’augmenter les coûts de production du grain.

« Les producteurs demandent un accompagnement de la part du gouvernement pour atténuer les factures d’investissements qui sont requis pour procéder à ces changements, comme il l’a fait pour le bien-être animal », a réagi Christian Overbeek, président.

Pour leur part, les producteurs maraîchers ne sont pas rassurés quant à l’impact de la hausse du salaire minimum. La masse salariale représentant jusqu’à 54 % des coûts de production dans des cultures comme la fraise.

« C’est primordial de trouver une solution, car cela va avoir des impacts majeurs sur les entreprises agricoles », a ajouté M. Caron.

Un bon départ

Sur les 349 M$ prévus au budget, 180 M$ sont destinés à accroître l’investissement en production et en transformation bioalimentaire.

« On reconnaît l’effort du gouvernement à vouloir identifier finalement le secteur bioalimentaire comme une priorité. Pour nous, c’est un bon départ », a commenté Sylvie Cloutier, PDG du Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

L’aide de 20 M$ pour alléger l’impact de la hausse des taxes foncières agricoles est perçue comme un diachylon pour calmer une hémorragie, soutient M. Caron. La hausse de la valeur des terres exerce une pression croissante sur les finances des entreprises, dit-il.

« Il n’y a rien de réglé dans ce dossier-là. Les producteurs vont continuer d’interpeller le gouvernement tant que des solutions à long terme ne seront pas adoptées », a-t-il affirmé.

Plan économique du Québec dans le secteur bioalimentaire

53,9 M$ pour favoriser une offre alimentaire plus saine et locale

pour favoriser une offre alimentaire plus saine et locale 180 M$ pour accroître la production et la transformation

pour accroître la production et la transformation 29,7 M$ pour augmenter les efforts en innovation

pour augmenter les efforts en innovation 19,8 M$ pour implanter des pratiques responsables

pour implanter des pratiques responsables 62,8 M$ pour dynamiser les territoires

pour dynamiser les territoires 2,5 M$ pour le déploiement de la politique bioalimentaire

Total : 348,7 M$