Les 4 randos que vous devez faire si vous allez aux Îles-de-la-Madeleine

C’est cette année que vous retournez aux Îles-de-la-Madeleine ou que vous y débarquez pour la première fois? Une des façons les plus simples – et agréables – de découvrir sles paysages légendaires de l'archipel est de partir en randonnée.

En plus, c'est gratuit et ça ouvre l'appétit pour le homard!

1. Balade à l’île Boudreau

Située sur l’Île de Grande Entrée et accessible seulement à pied, cette presqu’île aux falaises rouges offre de magnifiques vues sur la mer. C’est un endroit parfait pour un pique-nique (de produits locaux, bien sûr!) et on peut y cueillir des petits fruits en saison. La promenade fait 2 ou 3 km, selon la plage par laquelle on y accède.

2. Excursion jusqu’au Bout du banc

Sur l’île du Havre Aubert, la plage du Bout du banc est un crochet de sable blanc entouré d’eau qui fait 12 km de long. Il faut compter 2 h 30 de marche pour se rendre à son extrémité... et le même temps pour en revenir. C’est assurément l’un des endroits les plus uniques de l'archipel. On peut aussi faire cette excursion en tracteur!

3. Randonnée à l’île d’Entrée

Contrairement aux autres, l’île d’Entrée n’est pas reliée à ses voisines par une route. Résultat: il y règne une ambiance vraiment particulière et il faut absolument s’y rendre en bateau ($). Une fois sur place, on grimpe jusqu’au sommet de Big Hill, la plus haute «montagne» des Îles avec ses 174 m. La vue sur le reste de l’archipel vaut tous les efforts.

4. Flâneries sur la plage de la Dune du Sud

Mine de rien, les Îles-de-la-Madeleine comptent 300 km de plage de sable blanc. Celle de la Dune du Sud, sur l’île du Havre aux Maisons, a la particularité d’être bordée de falaises rouges dont on peut explorer les cavernes à marée basse. Façonnées par les vagues, ces grottes plaisent particulièrement aux enfants... et aux amateurs de selfie!

Pour en savoir plus sur, vous pouvez consulter ce site.

Si vous planifiez un voyage aux Îles:

