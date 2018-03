Les Flots diffusée dans 164 pays

Les images paradisiaques de l’émission Les Flots, animée et coproduite par Pierre-Yves Lord, qui invite des personnalités à faire de la plongée sous-marine partout sur la planète, sera diffusée dans 164 pays et traduite en 24 langues.

La première saison, diffusée sur TV5 au Québec à l’automne dernier, se retrouvera sur TV5 Monde à partir du 1er juillet. En danois, en russe, en allemand, en passant par le mandarin et le japonais, les 23 épisodes d’une heure seront sous-titrés.

La série documentaire De par chez nous, où l’animatrice Marième Ndiaye parcours les différentes régions du Québec en mettant de l’avant des gens qui dynamisent leur localité, sera elle aussi diffusée sur TV5 Monde dès le 1er mai. La saison 3 sera d’ailleurs tournée partout au Canada.

Universel

Les deux émissions sont produites par la boîte Saturne 5, à Québec, qui appartient à Pierre-Yves Lord et sa complice Martine Forand. « C’est capoté. C’est un rêve extraordinaire », lance Pierre-Yves Lord, qui travaille sur Les Flots depuis la fondation de Saturne 5 il y a trois ans.

Ainsi, dans la première saison, il est parti au Maroc, en Égypte, au Honduras, entre autres, avec des personnalités adeptes de plongée comme Magalie Lépine-Blondeau et Jason Roy-Léveillé. Les 23 épisodes ont nécessité plusieurs semaines de tournage, avec une toute petite équipe et peu d’équipements. Les images n’en sont pas moins époustouflantes.

« Ce qui se passe sous l’eau, c’est universel, ça touche tout le monde. Le jeune qui est au Brésil ou en Finlande, j’ose espérer qu’ils vont se laisser toucher et que ça va faire rêver. C’est une aussi une belle vitrine d’opportunité. Peut-être qu’il y a des gens qui vont voir ce qu’on fait et qui vont nous inviter à aller plonger chez eux. »

Une 2e saison

Le tournage de la 2e saison est déjà débuté et se poursuivra jusqu’à la fin de l’été. Des invités comme Julie Le Breton, Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay, Maxim Roy et Pier-Luc Funk iront découvrir la beauté des fonds marins de l’Islande, de l’Inde, la Grèce, le Belize, le Pérou et les îles Galapagos.

« Julie Le Breton est une top plongeuse. Pour elle, c’est une seconde nature », nous apprend l’animateur, qui consacrera également un épisode entier à la ville de Québec.

En pleine expansion

Depuis sa création en 2015, Saturne 5 a doublé chaque année le nombre d’émissions produites. Alors que Pierre-Yves Lord et Martine Forand étaient seuls au départ, ils emploient aujourd’hui dix personnes à temps plein et ont généré, en 2017, près de 3 millions en chiffre d’affaires.

Ils ont produit, entre autres, l’émission Danse ta vie (Vrak) Le bon mix, selon Boire (TVA), ainsi que des capsules web et publicités.

Trois productions sont actuellement en analyse chez des diffuseurs, et quatre autres sont en développement.