Les Sags impressionnent et créent l’égalité 2-2 dans la série

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi ont créé l’égalité 2-2 dans leur série face au Titan d’Acadie-Bathurst grâce à une impressionnante victoire de 6-3, mercredi soir au Centre Georges-Vézina.

Au début des hostilités, il n’y avait pas beaucoup de gens qui pensaient que les Sags allaient compétitionner de cette façon face au Titan, mais les hommes de Yanick Jean ont de nouveau prouvé qu’ils étaient capables de se mesurer à n’importe quelle équipe du circuit.

« On savait qu’on se présenterait et qu’on allait tout donner ce soir. Nos joueurs n’ont pas aimé faire rire d’eux à la fin du troisième match. Ils ont eu un meeting entre eux et ça en dit beaucoup sur leur caractère», a lancé le pilote des Saguenéens, Yanick Jean.

Un bon début de match

Les Saguenéens ont profité de leur attaque massive pour retraiter au vestiaire en avant 2-0 après 20 minutes de jouées au match.

Le défenseur Morgan Nauss a ouvert le bal d’un tir du point d’appui qui a eu raison du gardien Evan Fitzpatrick. Pendant ce temps, l’attaquant du Titan Liam Murphy était sur le point de terminer de purger sa pénalité de quatre minutes.

Les Sags en ont ensuite rajouté quand le vétéran Kevin Klima a décoché un tir parfait sur réception qui n’a laissé aucune chance à l’homme masqué du Titan.

Le Titan se réveille en deuxième

Lors du deuxième vingt, l’attaquant Vladislav Kotkov a passé très près de donner une confortable avance de trois buts aux Saguenéens, mais il a manqué un filet totalement ouvert.

La rondelle s’est ensuite retrouvée dans le territoire des locaux où l’ancien capitaine des Sags Olivier Galipeau a profité de l’occasion pour réduire l’écart à seulement un filet.

Ce but a semblé fouetter les hommes de Mario Pouliot qui ont marqué deux autres buts, gracieuseté d’Ethan Crossman et d’Antoine Morand.

Les Sags répliquent aussitôt

Quelques secondes après le premier des séries de Morand, l’attaquant Kelly Klima n’a pas perdu de temps avant de créer l’égalité 3-3 alors que son tir s’est retrouvé derrière Fitzpatrick.

Ce même Klima a ensuite enfilé son deuxième but de la rencontre à mi-chemin en troisième période avant de voir Zachary Lavigne et son jumeau faire encore plus mal aux visiteurs.

À l’autre bout de la patinoire, Zachary Bouthillier s’est occupé de fermer la porte, lui qui a terminé sa soirée de travail avec un total de 29 arrêts.

Calepin de notes

Dans le camp des Saguenéens, l’attaquant Jérémy Fortin a effectué un retour au jeu après s’être absenté en raison d’une blessure au haut du corps. Son dernier match remontait au 9 mars...

De son côté, l’entraîneur-chef du Titan, Mario Pouliot, a appris avant la rencontre que son franc-tireur, Mitchell Balmas, allait réintégrer l’alignement. Rappelons qu’il avait raté le troisième match de la série puisqu’il était blessé à la main...

Finalement, les deux équipes se retrouveront vendredi soir au Centre régional K.C. Irving où l’une des deux formations tentera de prendre les devants 3-2 dans la série.