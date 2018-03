Les vrais noms des chanteurs québécois

Bien avant d'être connus par leur nom de scène, plusieurs chanteurs québécois sont nés avec des prénoms et des noms de famille tout à fait ordinaires. Les membres de leur famille connaissent évidemment leur véritable identité, mais le public peut-il en dire autant?

En voici 15 qui ont judicieusement opté pour un changement.

Bobby Bazinet

Propulsé grâce à l'immense intérêt suscité par sa voix unique et sa composition «I Wonder», Bobby Bazini a légèrement modifié son nom de famille afin de mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa carrière aux États-Unis. Depuis 2009, son parcours est jalonné de réussites. Son frère Kevin Bazinet a quant à lui été couronné grand gagnant de la troisième saison de «La Voix».

Stéphan René Caron

On a d'abord connu Stefie Shock en raison de sa voix à la Serge Gainsbourg ainsi que la parution de l'album «Le décor» comprenant les pièces «Tout le monde est triste» et «Un homme à la mer». Certains ignorent peut-être toutefois que l'artiste né à Montréal a été le batteur de groupes rock durant son adolescence et au début de sa vie de jeune adulte.

Sébastien Côté

Affichant fièrement son amour pour le rythm and blues, le R&B et la soul, King Melrose est l'interprète de «Sauve-moi de toi» et «Ne me laisse pas tomber», deux pièces qui ont beaucoup joué à la radio. L'artiste de Joliette a aussi fait des vagues au Festival international de la chanson de Granby en 2010 en se voyant remettre le prix du public.

Daniel Desjardins

Avant de tenter l'aventure solo, Boom Desjardins, né à Val-d'Or, a cofondé l'un des groupes du Québec les plus populaires de la fin de années 1990 et du début des années 2000: La Chicane. Avec son acolyte Dany Bédard, il a marqué la musique québécoise – et bonifié le répertoire d'une horde d'adeptes du karaoké – grâce à l'incontournable «Calvaire».

Steve Dumas

Originaire de Victoriaville, le lauréat du Festival de la chanson de Granby en 1999 a simplement décidé d'abandonner son prénom. Simple, facile à retenir et cool, le nom de Dumas est synonyme de plusieurs succès, dont quelques-uns se retrouvent sur l'album «Le cours des jours». Au total, l'auteur-compositeur-interprète a déjà offert 11 efforts originaux y compris «Nos idéaux» lancé en février.

François Duval

Que ce soit avec Les Breastfeeders ou en faisant cavalier seul, Sunny Duval a sa vision bien à lui de ce que doit être le rock 'n' roll en français. Appuyé par sa maîtrise de la guitare électrique, il ne se gêne pas pour brasser la cage, mais aussi ralentir le tempo. Né à Trois-Rivières, il a notamment pu jouer en Europe.

Yvon Éthier

Après avoir fait ses premiers pas dans l'industrie musicale sous son vrai nom au sein du groupe Les fabuleux élégants, le Montréalais Patrick Norman a opté pour le changement à la fin des années 1960. Le plus grand coup d'éclat de ce chanteur et guitariste country est toutefois survenu en 1984 quand sa ballade «Quand on est en amour» a fait fondre le cœur d'innombrables mélomanes.

Sébastien Fréchette

Entouré de Batlam et Chafiik, Biz a laissé sa marque sur scène et sur disque avec les gars de Loco Locass. La plume aiguisée de cet ardent indépendantiste et défenseur de la langue française lui a aussi permis de faire une entrée remarquée dans le milieu de l'édition avec son premier roman intitulé «Dérives». Il compte aujourd'hui cinq œuvres littéraires à son actif.

Pépé et sa guitare

Non, il ne se prénomme pas Pépé. Natif de Saint-Basile-de-Portneuf, Philippe Proulx est par contre toujours accompagné de sa guitare... ou de son ukulélé. Ses textes et mélodies axés sur la bonne humeur en ont ravi plusieurs. En 2009, il a également repris avec panache des airs bien connus de l'Hexagone, comme «Coeur de rocker», avec l'album «Pépé Goes Français».

Pierre Garand

Un personnage a donné le coup de pouce qu'il fallait à Garou, originaire de Sherbrooke, pour que sa carrière explose: celui de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante. La qualité de son interprétation de la pièce «Belle» a été récompensée aux World Music Awards et aux Victoires de la musique. Sa chanson «Seul» a lancé en grand son parcours solo.

Dany Gauthier

Le chanteur a été rebaptisé Dany Placard par ses colocataires quand, lors d’une chaude nuit d’été, il a déménagé son matelas dans un placard de son appartement pour contrer le fort bruit qu'il entendait chez lui. Natif de Jonquière, il a gagné le trophée du meilleur album folk-country en 2008 au Gala de la musique alternative du Québec grâce à «Raccourci».

Michel Latraverse

Qui ne connaît pas la chanson «Bobépine» popularisée par Plume Latraverse il y a plus de 40 ans? Porté par une proposition unique et amusante, le Montréalais est resté fidèle à l'image qu'il s'est bâtie, loin de la route maintes fois emprunté du succès commercial, avec des titres tels que «Calvaire» et «Rideau (Si vous payez le cognac)».

Alexandre Parent

Le coach de «La Voix Junior» et de «La Voix» Alex Nevsky s'est trouvé un nom d'artiste plus accrocheur que celui qui lui a été donné à la naissance, à Granby. Parrainé par Yann Perreau, l'auteur des grands succès et vers d'oreille «On leur a fait croire» et «Les coloriés» a lancé sa carrière en 2010 avec son premier disque, «De lune à l'aube».

Michel Poulin

Depuis plus de 60 ans, Michel Louvain charme un vaste public. On lui doit bien davantage que «La dame en bleu», la pièce la plus connue et chantée de son répertoire. Vedette de l'époque des cabarets et ancien animateur d'émissions de télévision très populaires, l'homme natif de Thetford Mines continue de chanter la pomme à ses fidèles admiratrices, même après avoir soufflé ses 80 bougies.

Samuel Tremblay

Le nom de Samuel Tremblay ne vous dit rien? Essayons plutôt avec Samian, artiste engagé pour qui le rap prend forme en français et en algonquin. Né à Amos, on associe son œuvre musicale et ses prises de position aux Premières Nations. Il joue aussi devant les caméras comme ce fut le cas pour «Hochelaga, terre des âmes» de François Girard.