Les Wildcats continuent de surprendre face à l’Océanic

L’Océanic de Rimouski devait offrir sa meilleure performance des séries éliminatoires pour pousser les Wildcats au bord du gouffre. La troupe de Serge Beausoleil a plutôt connu son pire match des dernières semaines en s’inclinant 6-2, mercredi soir, au Colisée de Moncton.

Nettement négligés face à son opposant, les Wildcats créent ainsi l’égalité 2-2 dans l’affrontement huitième de finale entre les deux équipes.

Adam Capannelli a brillé dans la victoire en récoltant un but et deux passes. Les autres filets des vainqueurs appartiennent à James Phelan (2), Brady Pataki et Jacob Hudson. Le gardien de l’Océanic, Colten Ellis, a été remplacé en troisième période par Jimmy Lemay.

La réplique des Bas-Laurentiens provient d’Anthony Gagnon et Dmitry Zavgorodniy. Surveillé étroitement pendant toute la soirée, Alexis Lafrenière a été blanchi contre Moncton.

L’Océanic continue d’éprouver d’importants ennuis sur les unités spéciales. La troupe de Serge Beausoleil a accordé trois buts aux Wildcats à court d’un homme. Elle termine la rencontre avec un seul but dans une cause perdante en huit avantages numérique.

Le cinquième duel de la série aura lieu vendredi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.