L’homme allergique au saumon règle hors cour

SHERBROOKE | L’homme qui a failli mourir d’une réaction allergique après avoir mangé une bouchée d’un tartare au saumon a conclu une entente avec le bistro incriminé. Son conjoint et lui réclamaient plus d’un demi-million de dollars.

Simon-Pierre Canuel a passé environ une semaine aux soins intensifs, a subi un arrêt cardiaque et a été deux jours dans un coma provoqué après avoir mangé un tartare de saumon, le 29 mai 2016, au Bistro Le Tapageur de Sherbrooke.

Il poursuivait les administrateurs du restaurant, Francine Larochelle et Jasmin Vallières, ainsi que le serveur Julien Vézina, pour un total de 490 000 $. Son conjoint qui l’accompagnait, Philippe Lavallée, réclamait quant à lui 25 000 $.

Les parties ont conclu une entente à l’amiable qui leur évite la tenue d’un procès.

Le montant du règlement n’a pas été dévoilé.

Bœuf ou saumon ?

« Un avis de règlement hors cour ne tardera pas à être déposé au dossier de la Cour », a écrit l’avocat de M. Canuel, François Daigle, au juge François Tôth, le 23 mars.

« Malheureusement, tout est confidentiel », a indiqué Me Daigle.

Lors d’un témoignage assermenté, M. Canuel dit avoir commandé plusieurs plats, dont un tartare au bœuf, et qu’il a spécifié être allergique au saumon.

Pour sa part, le serveur dit que M. Canuel a plutôt demandé un tartare au saumon et qu’il l’a informé de ses allergies aux fruits de mer.

Lorsque M. Vézina a servi les plats, il les a tous nommés, dont l’assiette de tartare. Toutefois, il n’en a jamais précisé la sorte, selon les documents de cour.

Dès que M. Canuel a goûté au tartare au saumon, il a fait une réaction allergique intense.

Épipen

L’homme en crise n’avait pas en sa possession d’auto-injecteur EpiPen. Son conjoint, qui était résident en médecine, s’est assuré qu’il respire, en attendant l’arrivée des ambulanciers.

M. Canuel a entre autres vécu un stress post-traumatique sévère et une phobie reliée à la nourriture. Il a même fait une tentative de suicide six mois après l’incident.

M. Canuel réclamait également 420 000 $ à la station de radio FM 93 de Cogeco et un journaliste. Un reportage affirmait qu’il avait été victime d’événements semblables dans le passé au Québec et en France et qu’il aurait cherché à obtenir des compensations pécuniaires des restaurants.

M. Canuel a nié ces informations, mais il s’est désisté de la poursuite en avril 2017.