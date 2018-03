Nadine Guilbault, vice-présidente et Guylaine Ouellet, vice-présidente administration et contrôleuse, du Groupe Guilbault, ont accepté la coprésidence d’honneur du 5e encan silencieux au profit de la Maison des Petites Lucioles qui se tiendra le mardi 24 avril, à 17 h, au rez-de-chaussée du complexe Jules-Dallaire, au 2828 boulevard Laurier à Québec. Une centaine d’articles sera mise à l’encan lors de ce 5 à 8. Le coût d’entrée inclut une consommation, le service de bouchées et une participation au tirage de prix de présence.

► Billets en vente le soir même ou au (418) 527-6096.

► www.petiteslucioles.ca

Une chambre pour Emrick

Un souper-bénéfice a réuni pas moins de 300 personnes, le 17 mars dernier, et a permis de remettre un chèque de 23 430 $ à la famille du jeune Emrick qui est atteint du syndrome d’Angelman. Ce montant servira à financer l’achat d’une chambre hyperbare, qui améliora considérablement sa qualité de vie. Marie-Claude Bilodeau, la mère d’Emrick, qui avait lancé un cri du cœur l’été dernier afin d’obtenir de l’aide pour organiser une collecte de fonds permettant de financer des soins spéciaux pour son fils, a donc reçu l’appui de son député, des Chevaliers de Colomb du Lac-Saint-Charles et ceux de Saint-Émile pour réaliser son projet. Sur la photo, le comité organisateur de la soirée ; le Grand Chevalier Donald Rhéaume, des Chevaliers de Colomb du Lac-Saint-Charles ; Claude de Champlain, Grand Chevalier des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile ; les parents d’Emrick, Marie-Claude Bilodeau, Maxime Blanchette, Emrick et le député fédéral de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus.

Le plus fort au monde

Le spectacle-bénéfice au profit de la Fondation du cégep de Sainte-Foy, présenté le 21 mars dernier à la salle Albert-Rousseau et mettant en vedette l’humoriste François Bellefeuille, a été toute une réussite avec la remise d’un chèque de 45 000 $. Ce montant, issu de la vente de billets de spectacle et de dons corporatifs, sera entièrement réinvesti au profit des étudiants. Le spectacle de cette année avait un caractère spécial puisqu’il marquait le 25e anniversaire de la Fondation. Pour ce faire, le thème était à la reconnaissance. La Fondation avait profité de cette soirée spéciale pour souligner l’engagement des étudiants en confiant la présidence d’honneur à Gabriel Boivin, président de l’association étudiante. Sur la photo, l’homme le plus fort au monde, l’humoriste François Bellefeuille, est entouré des partenaires majeurs de la soirée-bénéfice et des membres du conseil d’administration de la Fondation.

Les Grands Cœurs de Lévis

François Paradis (photo), député caquiste de Lévis, a accepté la présidence d’honneur de la 18e soirée gastronomique des Grands Cœurs de Lévis, au profit de Cœur + AVC, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, qui se tiendra le jeudi 17 mai, à 17 h, à la Cité Desjardins, au 15e étage, du 150, rue des Commandeurs, à Lévis. Les produits du terroir seront à l’honneur lors de cette soirée au cours de laquelle les chefs de table réserveront plusieurs surprises à leurs invités.

► Renseignements : 418 682-6387, poste 201.

Anniversaires

Marie-Philip Poulin (photo), hockeyeuse, l’orgueil de Beauceville, médaillée d’argent olympique avec l’équipe canadienne à Pyeongchang, 27 ans... Jonathan Drouin, attaquant du Canadien de Montréal, 23 ans... Lady Gaga, chanteuse américaine, 32 ans... Vince Vaughn, acteur américain, 48 ans... Éric-Emmanuel Schmitt, romancier français, 58 ans... Reba McEntire, chanteuse country, 63 ans... Claire Gagnier, soprano québécoise, 94 ans.

Disparus

Le 28 mars 2017. Janine Sutto (photo), 95 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois pendant plus de 75 ans... 2016. Raymond C. Lapierre, le père du chroniqueur politique de TVA Jean Lapierre... 2015. Noëlla Therrien, 88 ans, la mère de la chanteuse Renée Martel... 2014. Paul-André Roy, 73 ans, président de Paul-André Roy Expert-Conseil... 2013. Monique Langlais, 82 ans, ex-championne de tennis, de ski et de golf (Royal Québec)... 1929. Sir Lomer Gouin, 68 ans, 13e premier ministre de l’histoire du Québec 1905-1920).