Pénurie de suppléants dans les écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY | Les quatre commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean sonnent l'alarme, car elles font face à une véritable pénurie d'enseignants suppléants.

Il manque tellement de suppléants actuellement, que les commissions scolaires recrutent directement sur les bancs d'école. Dès la fin de leur deuxième année d'université, les étudiants peuvent se retrouver devant une classe complète.

«J'ai les vendredis habituellement qui sont libres et à tous les vendredis, je suis appelée pour remplacer, a souligné Mélissa Jeanrie qui arrive à la fin de sa troisième année. Surtout là on est en fin d'année, les enseignants ont encore des congés à prendre. On est très souvent appelées, même pendant nos semaines de cours universitaires.»

Ce manque de personnel a forcé les commissions scolaires à diminuer leurs critères d'embauche.

«Maintenant avec la pénurie, je pense qu'ils passent des entrevues quand tu as moins que 60 crédits parce qu'ils ont vraiment besoin. Parfois, sans même avoir passé d'entrevue des fois, tu peux être appelé dans les écoles où tu as fait tes stages», a déploré l'étudiante, Vanessa Lapierre-Labranche, qui a dû attendre d'avoir ses 60 crédits universitaires avant d'être embauchée.

Le nombre de départs à la retraite augmente, mais les nouveaux enseignants se font de plus en plus rares.

«Au départ, de nos groupes, il y avait 90 élèves. Maintenant après la troisième année, on est juste 42. Les gens lâchent en cours de route», ont affirmé les deux étudiantes du programme d'enseignement préscolaire primaire de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Gymnastique administrative

Des enseignants du secondaire sont parfois appelés pour remplacer au primaire. Une situation qui rend la tâche difficile pour les administrations d'école.

«Parfois, il y a des enseignants qui ne peuvent pas prendre un congé, faute de personnel. À l'occasion, on arrive à la fin de la liste de rappel, c'est donc des enseignants qui doivent remplacer d'autres enseignants de l'école», a soutenu le directeur général de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.

Les dernières mesures de Québec pour créer de nouveaux postes ont vidé la banque de suppléants de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Pour combler ces nouvelles tâches, l'administration de la commission scolaire a dû puiser dans sa banque de suppléants, qui maintenant est presque vide.

La grandeur du territoire couvert est difficile aussi dans certains secteurs. Parfois, les suppléants ont à faire quatre écoles différentes et plusieurs kilomètres de route dans la même journée.

Lueur d'espoir

Dans le dernier budget provincial, Québec a annoncé un montant de 15 millions $ pour payer les stages de fin d'études aux futurs enseignants. Une mesure pour revaloriser la profession et encourager la relève qui demandait de l'aide depuis longtemps.

«Ça serait une bonne idée de rémunérer le dernier stage sans être une grosse somme juste pour qu'on n'ait pas à travailler les fins de semaine comme emploi étudiant», estime l’étudiante Mélissa Jeanrie.