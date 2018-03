Tramway: plusieurs commerçants inquiets de la perte de stationnements

Des commerçants de Limoilou et de la Haute-Ville ont exprimé mardi leur inquiétude au sujet de la perte de 1130 places de stationnement qui seront retirées pour permettre le passage du futur tramway.

Meziane Moulfi, propriétaire du restaurant Aux Deux Violons, est doublement préoccupé. D’un côté, il va perdre les stationnements situés devant son établissement. De l’autre, le tunnel qui permettra l’entrée et la sortie du tramway sera creusé en face de son commerce, à l’intersection de l’avenue des Érables et du boulevard René-Lévesque.

M. Moulfi regrette que la Ville de Québec n’ait pas encore pris la peine de dévoiler ses plans précis aux commerçants touchés. «Est-ce qu’il va y avoir des indemnisations? On n’en sait rien», a-t-il signalé.

Quant à elle, Nancy Couture, propriétaire de Profil, un centre de mise en forme, voit d’un bon œil l’avènement du tramway, même si elle va perdre des espaces de stationnement. «Beaucoup de mes clientes viennent du quartier. Et grâce au tramway, je pourrais aller chercher d’autres clientes de Charlesbourg et de la Haute-Ville», estime-t-elle.

Lundi, on apprenait que 750 places seraient retirées sur le tracé du tramway – sur René-Lévesque et sur la 1re Avenue notamment – et que 380 cases seraient perdues sur le parcours du trambus.