Prêt d’un demi-million d’Investissement Québec à Griffe Cuisine

L’entreprise Griffe Cuisine de Saint-Augustin-de-Desmaures reçoit un coup de pouce d’Investissement Québec, qui lui accorde un prêt de 500 000 $ pour réaliser un projet d’optimisation de ses processus.

Griffe Cuisine, qui se spécialise dans la fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en bois, compte utiliser cette aide pour automatiser la prise de commandes et la conception des cuisines, en plus d’accroître sa capacité de production.

«Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’Initiative manufacturière Investissement Québec, qui vise à soutenir l’essor du secteur manufacturier innovant sur l’ensemble du territoire québécois», a affirmé dans un communiqué de presse Pierre Gabriel Côté, PDG d’Investissement Québec.

Depuis septembre 2017, Investissement Québec a réalisé 434 interventions totalisant des investissements de 664,3 M$ dans des projets d’innovation manufacturière.