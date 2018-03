Projet de troisième lien: les libéraux répliquent aux radios de Québec

Presque en panique, les libéraux ont voulu rectifier le tir ce mercredi en réaffirmant que le projet de troisième lien entre Québec et Lévis sera réalisé.

Au lendemain du budget Leitao, qui laisse planer le doute sur le financement du troisième lien, les libéraux ont sorti l’artillerie lourde afin de répéter que le projet apparaissait toujours au plan québécois des infrastructures.

Pas moins de quatre ministres, incluant le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, se sont présentés devant les journalistes pour réfuter le message de certaines «radios de Québec» qui mentionnent depuis ce matin que le gouvernement se retire du projet.

«C’est tout à fait faux», a clamé M. Arcand, répétant qu’au-delà de 20 M$ a été investi pour l’étude du projet. «Il y a eu un engagement du premier ministre qui a été fait à ce sujet et l’engagement également de tous les ministres et député de la région de Québec aussi», a-t-il relaté, ajoutant que le «dossier est clair».

«J’écoute les gens. Il est clair qu’on va le faire. Mais on va le faire de la meilleure façon», a affirmé le M. Arcand.

Doute

Pourtant, en marge du budget hier, le président du Conseil du trésor a mentionné «qu’avant que ça aille plus loin, il va falloir qu'il y ait dans la région de Québec un consensus sur la suite des choses». Le ministre des Finances Carlos Leitao a également signalé la faible marge de manœuvre pour le financer le projet avec les 100 milliards $ d'investissements en infrastructures prévus sur 10 ans, soit 25 % du PIB.

Flou sur le financement

À l’intérieur de ces investissements, le gouvernement donne pourtant un appui financier détaillé à trois projets, incluant le tramway de Québec, le réseau électrique à Montréal et le transport en commun à Lévis. Mais, le troisième lien n’apparaît pas à ce tableau.

Ainsi, ce lien entre les deux rives est toujours à l'étude, mais le financement reste incertain.

Est-ce que M. Leitao a fait une gaffe? «Il faut bien comprendre, lorsqu’on a un plan québécois des infrastructures, qu’il y a des réalisations qui sont faites et qu’il y a de nouvelles sommes. Le plan fait en sorte qu’on peut se retrouver à 100 milliards $ et très bien faire le troisième lien», a expliqué M. Arcand. Il souligne maintenant que l’étude servira à trouver un «consensus sur la solution», le moyen le plus efficace pour traverser le fleuve.