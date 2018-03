Raitala écopera-t-il?

Jukka Raitala a rendu de très bons services à l’Impact en défense centrale et le voilà qui pourrait se retrouver sur le banc avec le sang nouveau qui s’est amené dans le dernier mois.

Raitala est d’abord un arrière gauche, mais Daniel Lovitz est bien en selle à ce poste. Et avec Rod Fanni qui s’est imposé à son premier match et Rudy Camacho qui vient d’arriver, le sort à court terme du Finlandais est incertain.

« C’est typique de ce sport, il faut se battre tous les jours pour son poste, a-t-il mentionné avec philosophie. C’est bon pour l’équipe, il y a plus de profondeur. »

C’est dommage puisque Raitala est en train de prendre son erre d’aller en défense centrale.

« Je me sens de plus en plus à l’aise à ce poste d’un match et d’une séance d’entraînement à l’autre. »

Cruel

Raitala n’est pas du genre à tout casser ou à crier si les choses ne fonctionnent pas à son goût, mais il reconnaît que d’être réserviste ne serait pas l’idéal après les bons matchs qu’il a connus.

« Bien sûr que ce serait cruel, mais c’est à l’entraîneur de décider quel est le meilleur effectif pour chaque match. »

Selon le vétéran de 29 ans, il doit s’assurer que Rémi Garde le remarque chaque fois qu’il en a l’occasion.

« Ce n’est pas facile, il faut se battre. Il faut forcer l’entraîneur à choisir entre toi et quelqu’un d’autre. »

Bon schéma

Raitala a noté qu’un schéma à trois arrières centraux comme celui utilisé contre Toronto lui allait bien.

« Avec trois centraux, il y a un plus grand sentiment de sécurité et ç’a bien fonctionné, mais à deux, c’est aussi correct. »

Il a par ailleurs admis que même dans un schéma à deux arrières centraux, il avait une propension à pencher à gauche.

« Des fois, quand je joue comme central sur la gauche, je joue un peu comme un latéral.

« Je préfère jouer comme latéral gauche, je l’ai déjà dit, mais je suis aussi à l’aise en central si c’est ce dont l’équipe a besoin. »

N’empêche qu’il pourrait vite devenir le couteau suisse de la défense en raison de sa polyvalence.

« C’est bon d’avoir de la polyvalence afin de pouvoir remplir différentes positions. »