Tuerie à la Mosquée: Alexandre Bissonnette choisit de plaider coupable

Alexandre Bissonnette vient tout juste de plaider coupable aux six chefs d’accusation de meurtre prémédité et aux six chefs de tentative de meurtre qui pesaient contre lui en lien avec la tuerie survenue à la Mosquée de Québec en janvier 2017.



«J’ai choisi de plaider coupable. Dans mon cœur, ça fait longtemps que j’y pense. Je veux plaider coupable à l’ensemble des accusations pour éviter un procès... éviter aux victimes et aux familles de revivre la tragédie.»



Cette décision, Bissonnette, 28 ans, l'a mûrement réfléchie. Du moins, c’est ce qu’il a dit lundi dernier au juge François Huot qui devait présider le procès prévu pour huit semaines.



Une ordonnance de non-publication empêchait toutefois les médias de révéler cette information puisque le magistrat, pour s’assurer que le plaidoyer soit fait en toute connaissance de cause, a exigé que Bissonnette soit vu par un psychiatre avant que les plaidoyers ne soient entérinés.



Lundi soir, le tueur de la Mosquée a donc été rencontré par un médecin et, mercredi matin, il a été ramené devant le juge, toujours aussi convaincu de vouloir plaider coupable.



Pendant de très longues minutes, le magistrat a donc lu chacune des douze accusations portées contre Bissonnette en le déclarant coupable. Il a lu le nom de tous ceux qui ont perdu la vie lors de cette tragédie. Le nom de tous ceux qui ont été blessés au plus profond d’eux-mêmes et de leur croyance.



Dans la salle, les familles des hommes décédés ou blessés essuyaient leurs larmes, se tenaient la main, tristes victimes collatérales de cette tragédie humaine. À l’avant-plan, Aymen Derbali, l’un des hommes atteints par balle ce soir-là et qui restera handicapé à vie à la suite de cette tuerie.



Retour sur les procédures



Lundi, étonné du choix de l’accusé, mais voulant surtout s’assurer qu’il était fait de façon libre et volontaire, le magistrat lui avait demandé s’il était sous quelques influences que ce soit pour prendre cette décision.



«Non, je ne suis pas sous l’influence de quoi que ce soit. Je suis stressé d’être devant vous, mais je me sens en pleine possession de mes moyens», avait dit l’accusé de façon calme et posée, mais aussi devant ses parents qui étaient présents dans la salle.



Questionné sur la décision de son client, l’avocat de la défense, Me Charles-Olivier Gosselin, avait fait savoir au magistrat que ce n’était pas la première fois qu’il parlait avec ce dernier de cette possibilité.



«L’entente que l’on avait, c’était d’attendre quelques jours. Durant la fin de semaine, M. Bissonnette a eu accès aux derniers éléments de preuve. Il connaissait les éléments positifs et négatifs de notre théorie de cause», avait-il mentionné au juge qui avait dit être «très bien en mesure de comprendre».