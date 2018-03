Un ancien quart des Raiders s’éteint à 65 ans

L’ancien quart-arrière des Raiders d’Oakland David Humm est décédé à l’âge de 65 ans à son domicile de Las Vegas.

«La famille des Raiders est profondément triste d’apprendre le décès de David Humm, a écrit l’organisation sur son compte twitter. David était un vrai Raiders et nos pensées vont à sa famille dans ces moments difficiles.»

Humm était atteint de la sclérose en plaques depuis 1988.

Il a passé 10 saisons dans la NFL. En plus de l’uniforme des Raiders, il a également porté celui des Colts de Baltimore (maintenant d’Indianapolis) et des Bills de Buffalo. Il a été l’adjoint de Ken Stabler lors des conquêtes du Super Bowl des Raiders de 1976 et de 1983.

Il a amassé 753 verges de gains et trois touchés en carrière.