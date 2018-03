Une sortie en voitures en hommage à Thomas Ratté

Moins d’une semaine après le tragique accident qui a coûté la vie à Thomas Ratté, 17 ans, ses amis organisent une sortie en voitures pour sensibiliser les conducteurs à l’alcool au volant le 29 septembre prochain, journée où le jeune homme aurait atteint l’âge de la majorité.

«On allait souvent se promener en voiture ensemble. On s’était dit qu’on se ferait une ride de char cet été. Étant donné que je lui avais promis, je me suis dit qu’il fallait que j’organise ça», mentionne son ancien camarade de classe de la polyvalente de Charlesbourg, Ricko Gagnon, qui a initié l’évènement «Ride pour Tom» sur Facebook.

Jusqu’à maintenant plus 250 personnes ont confirmé leur présence, alors que 300 autres se sont montrées intéressées. «Ça s’adresse à tout le monde qui veut soutenir la famille», affirme-t-il. Il a également prévu contacter le Service de police de la ville de Québec, pour l’informer de l’itinéraire choisi.

Le père de la victime en accord

Le jeune organisateur de 18 ans indique également avoir reçu l’approbation du père de la victime. «Il m’a contacté hier en me disant que j’avais eu une bonne idée et qu’il allait m’aider pour que ce soit le plus gros possible, pour que ça se rende le plus loin possible afin de faire passer le message que l’alcool au volant, c’est non», affirme l’organisateur.

La sortie devrait débuter dans un stationnement de Charlesbourg, pour ensuite se diriger vers la résidence des parents de la victime. «Nous voulons leur dire que nous sommes là pour eux, qu’on les soutient et qu’on pense à eux», mentionne Ricko Gagnon. La promenade prendra fin dans un autre stationnement, où des feux d’artifice seront lancés, afin de souligner l’anniversaire de Thomas Ratté.

Décédé après avoir été happé par un conducteur qui aurait été en état d’ébriété vers 21h vendredi soir, le jeune homme aurait eu 18 ans, le 29 septembre.

Arrêté sur les lieux de l’accident, le conducteur de 29 ans est toujours en attente de sa première comparution. Il devrait faire face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies ayant causé la mort.