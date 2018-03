[VIDÉO] Leitao interrompt la lecture du budget pour lancer un message

Alors qu’il prononçait le discours du budget qu’il a déposé à l’Assemblée nationale mardi, le ministre des Finances Carlos Leitao a interrompu sa lecture pour passer un message...

«Dans le cadre de la stratégie nationale de la main-d'oeuvre, le gouvernement consacrera des ressources importantes à une meilleure intégration des immigrants au marché du travail. Comme vous le savez, M. le Président, l'intégration des immigrants constitue un sujet sensible pour moi», a d’entrée de jeu indiqué M. Leitao avant de faire sa petite parenthèse.

«Il y a 40 ans, ma famille et moi avons été remarquablement bien accueillis au Québec. Permettez-moi de dévier un petit peu de mon discours, M. le Président, pour souligner la présence ici de quelqu'un qui est très important pour moi: ma mère, qui a pris la décision, avec mon père, qui, malheureusement, n'est plus avec nous, mais ils ont pris la décision, il y a 40 ans, d'immigrer, de venir au Québec. Ce n'est pas facile, l'immigration, mais ça marche, l'immigration, M. le Président», a-t-il déclaré.

Le ministre des Finances a par la suite souligné la présence de ses deux filles. «Vous avez ici la preuve que ça marche, l'immigration, parce qu'il y a une génération, il y a deux générations, il y a une troisième génération, des Montréalaises pure laine qui fonctionnent très bien dans le nouveau Québec. Bon, la quatrième génération, on verra, ça ne dépend pas de moi», a-t-il dit en riant.

M. Leitao a dit devoir «beaucoup au Québec» et dit avoir «à coeur de redonner au Québec et aux Québécois ce qu'ils (lui) ont offert depuis 40 ans...». «Pour le Québec, l'immigration est une source de richesse et de croissance. Et ça marche», plaide-t-il.

Le ministre a par la suite poursuivi son discours pendant de nombreuses minutes et a dû interrompre sa lecture à nouveau puisqu’il avait oublié de souligner la présence de sa femme! Ce qui a bien fait rire ses collègues.

«M. le Président, avant que je ne me trouve en trouble, en difficulté, je veux aussi souligner la présence de ma femme, à côté de ma mère. Parce que ma femme est aussi une immigrante, elle est arrivée ici il y a plus de 50 ans, et ça se passe très bien aussi. Alors, on arrête là, mais il y a aussi mes soeurs et... Bon!», a-t-il conclu.