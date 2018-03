10 nouveaux modèles présentés au Salon de l’auto de New York

Chaque printemps, New York accueille l’un des plus importants salons de l’auto de la planète. Avec plusieurs primeurs mondiales, cette édition 2018 n’a pas déçu. Voici les 10 grands lancements qui y ont eu lieu.

Nissan Altima Frédéric Mercier

Avec un nouveau design et une architecture à rouage intégral, la Nissan Altima 2019 a tous les atouts pour se faire une place de choix dans la catégorie des berlines intermédiaires. La Toyota Camry et la Honda Accord ont de la concurrence!

Hyundai Kona électrique Frédéric Mercier

Disponible avant la fin de l’année au Canada, la variante électrique du Hyundai Kona offrira une autonomie impressionnante de 400 kilomètres. C’est encore plus que ce qu’affiche la Chevrolet Bolt, avec ses 383 kilomètres d’autonomie. Reste à savoir le prix de ce nouveau véhicule électrique.

Toyota RAV4 Germain Goyer

Le Toyota RAV4 adopte une allure beaucoup plus agressive pour cette nouvelle génération. Musclé, le RAV4 2019 demeurera offert avec un moteur à essence de 2,5 litres. Une version hybride reste aussi au menu. La variante à essence arrivera chez les concessionnaires vers la fin de l’année et l’hybride est attendue au début de 2019.

Toyota Corolla Hatchback Frédéric Mercier

Toujours chez Toyota, la nouvelle version à hayon de la Corolla risque d’être très populaire au Québec. Plus longue, plus large et plus basse que la Corolla iM, cette nouvelle voiture à 5 portes adopte une devanture nettement plus agressive ainsi qu’un arrière plus arrondi que le modèle qu’elle remplace.

Subaru Forester Germain Goyer

Subaru nous promettait une toute nouvelle génération du Forester, mais disons que le constructeur japonais est demeuré très timide du côté esthétique. Le moteur turbo est désormais chose du passé, tout comme la transmission manuelle.

Volkswagen Atlas Tanoak Pickup Concept Frédéric Mercier

Même Volkswagen n’a pas pu résister à l’idée de dévoiler une camionnette. Le concept Atlas Tanoak Pickup est construit à partir de la même plateforme qui sert au développement de plusieurs produits Volkswagen comme le Tiguan, l’Atlas et la nouvelle Jetta 2019. Un modèle de production verra-t-il le jour?

Cadillac XT4 Frédéric Mercier

Le Cadillac XT5 a un nouveau petit frère. Animé par un moteur à quatre cylindres turbocompressé, le nouveau XT4 démontre l’ambition de Cadillac d’offrir une gamme plus étoffée de VUS.

Lincoln Aviator Frédéric Mercier

Si le nom Aviator vous dit quelque chose, c’est tout à fait normal. Commercialisé par Lincoln pendant trois ans au début des années 2000, le modèle est de retour pour 2019. Il sera disponible avec une version hybride rechargeable, une première pour Lincoln.

Acura RDX Acura

L’Acura RDX est de retour sous un nouveau jour. Il adopte désormais une allure similaire à celle du MDX et offrira désormais une version A-Spec, davantage axée sur la performance. Sn moteur à qautre cylindres turbocompressé permet une puissance de 3272 chevaux et un couple de 280 livres-pied.

Genesis Essentia Concept Frédéric Mercier

La grande surprise du Salon de l’auto de New York, c’est ce superbe concept dévoilé par Genesis, la marque de luxe du constructeur coréen Hyundai. Entièrement électrique et faite d’un châssis monocoque en fibre de carbone, l’Essentia Concept peut passer de 0 à 100 km/h en seulement trois secondes. Toute une façon de se faire un nom!