Ancien joueur-vedette des Expos, Rusty Staub s'éteint à l'âge de 73 ans

L’ancien joueur-vedette des Expos de Montréal Rusty Staub est décédé à l’âge de 73 ans, durant la nuit de mercredi à jeudi.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien New York Daily News, précisant que Staub était mort des suites d’une défaillance de nombreux organes. Depuis plusieurs semaines, le «Grand Orange» était malade, ayant initialement été admis à l’hôpital pour une pneumonie, une infection et une déshydratation. De plus, certains médias, dont le New York Post, avaient récemment rapporté que l’ex-baseballeur avait été hospitalisé à West Palm Beach pour une insuffisance rénale. Il aurait célébré son 74e anniversaire de naissance dimanche.

Ces problèmes de santé n’étaient pas les premiers ayant frappé Staub lors des dernières années. En octobre 2015, il avait entre autres été victime d’une crise cardiaque à bord d’un avion.

Un ambassadeur pour Montréal

Étant demeuré solidaire de Montréal, même après son départ de la métropole québécoise, Staub a été l’icône des Amours pendant les premières années des Expos, qui l’ont acquis des Astros de Houston peu avant leur saison inaugurale dans les ligues majeures en 1969. Il a aussitôt été acclamé par les partisans de l’équipe au parc Jarry en vertu de 29 coups de quatre buts et 79 points produits. L’année suivante, la coqueluche des amateurs de baseball a enchaîné avec 30 circuits et 19 autres en 1971.

Staub a toutefois été échangé aux Mets en 1972 dans un pacte envoyant Mike Jorgensen, Ken Singleton et Tim Foli à Montréal, avant de revenir chez les Expos par le biais d’une transaction avec les Tigers de Detroit au milieu de la campagne de 1979. Il a aidé la formation montréalaise dans la course au championnat, mais celle-ci a été incapable de se qualifier pour les séries. Le célèbre joueur a ensuite pris le chemin des Rangers du Texas en 1980.

Celui ayant porté les couleurs de l’équipe de 1969 à 1971 ainsi qu’en 1979 a totalisé 81 circuits et 284 points produits en 518 parties avec les Expos, affichant une moyenne au bâton de ,295. Son numéro, le 10, a été retiré en 1993.

Belle récolte ailleurs aussi

Le natif de La Nouvelle-Orléans a évolué avec les Astros, les Mets, les Tigers de Detroit et les Rangers du Texas. Lors de sa carrière de 23 ans dans les grandes ligues – soit de 1963 à 1985 –, il a cogné 292 longues balles et fait compter 1466 points en 2951 rencontres. Ayant effectué un retour dans le giron des Mets pour disputer avec eux les cinq dernières campagnes de son parcours professionnel, il a amassé 2716 coups sûrs à vie.

La nouvelle de son décès a été annoncée à quelques heures de la rencontre inaugurale locale des Mets prévue en après-midi.