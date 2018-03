Castonguay, le père de l’assurance-maladie? Mon œil!

Castonguay n’est pas le père de l’assurance-maladie

Ça fait milles fois qu’on le dit, et pas uniquement moi, que Claude Castonguay n’est pas du tout le père de l’assurance-maladie. Je m’excuse de vous contredire mes amis des médias, vous qui aimez Claude Castonguay qui a été ministre libéral de la Santé seulement trois ans (1970-1973), ayant passé le gros de sa carrière professionnelle comme dirigeant de la Laurentienne, une compagnie d’assurance qui, comme toutes les autres, milite pour la santé privée qui les enrichit. Il a été administrateur à la Banque Laurentienne.

Au Québec, la création revient à l’Union nationale

Le régime de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) a été créé en 1969 par l’Union nationale, battue en 1970 par les libéraux, qui n’ont fait que reprendre le projet de la loi de l’Union nationale. Sauf que Claude Castonguay, un homme d’idéologie politique très conservatrice, voulait que le régime ne soit pas gratuit pour les patients et voulait permettre aux médecins d’exiger des honoraires en sus des montants qui leur sont versés par la RAMQ : « Castonguay est-il vraiment le père de l’assurance-maladie? » (La Presse, 20 mai 2006). Claude Castonguay a toujours été un farouche partisan de la privatisation de notre système de santé publique. Un modèle gratuit et universel en santé, il n’en a rien à cirer. C’est pas payant pour les assureurs privés comme c’est le cas aux States où le système de santé fait toute la place au privé. Ça fait que la concurrence feutrée entre les hôpitaux et cliniques privés aux États-Unis produit, et de loin de beaucoup, le système le plus cher au monde. Pourtant, la concurrence est censée faire baisser le prix...

Et au Canada, l’instauration revient à Tommy Douglas

Bien évidemment, avait d’être implantée au Québec en 1970, l’assurance-maladie avait été instaurée ailleurs au Canada grâce au premier ministre socialiste Tommy Douglas qui l’a implantée en Saskatchewan dans les années soixante : « Tommy Douglas a été le plus grand Canadien » (La Presse, 30 novembre 2004). Et depuis, plusieurs opportunistes ont réussi à privatiser de plus en plus la santé publique à coups de mensonge et à l’encontre de la volonté populaire : « Le régime d’assurance-maladie jugé plus important dans l’histoire du Canada » (Le Journal de Montréal, 1er juillet 2002). Bon, maintenant répétez après moi : au Canada, le père de l’assurance-maladie est Tommy Douglas de la Saskatchewan et au Québec, c’est l’Union nationale. Est-ce assez clair?

Castonguay populaire à La Presse. Pourquoi donc?

Les idées de l’assureur Claude Castonguay, qui expriment depuis toujours sa faveur de la privatisation de notre système de santé publique, ont toujours plu à La Presse et sa compagnie mère Power qui, oh hasard, est très présente dans la santé privée par le biais des compagnies d’assurance qu’elle détient. Comme ces compères ont des atomes crochus, les quotidiens de Power, ses chroniqueurs et ses éditorialistes, ont toujours accordé beaucoup de place au sieur Claude Castonguay comme dans :

« Castonguay invitera l’État à renoncer à la gestion des hôpitaux » (14 février 2008). Pourquoi ne pas donner nos hôpitaux, une affaire sans risque et très payante, à une compagnie d’assurance ou, tiens, à SNC-Lavalin ou à Bombardier afin de les aider davantage?

— Et trois merveilleuses opinions très songées de Claude Castonguay dans sa Presse chérie :

« Santé : vers un rôle accru du secteur privé » (6 janvier 1998).

« Santé : un apport du secteur privé paraît nécessaire » (16 avril 1998).

« Santé : le contexte d’un partenariat entre le public et le privé » (21 janvier 1998).

Toujours des opinions de Claude Castonguay qui répètent tout le temps le même baratin. Du radotage que le quotidien de Power aime. Plus on répète les mêmes pontifes creux, plus on va farcir et cuisiner la cervelle des lecteurs. Et pour ce faire, il est important de faire passer Claude Castonguay comme un grand visionnaire, un pragmatique, un lucide courageux et même un progressif.

Très à droite le monsieur, voilà pourquoi on l’aime tant

Comme c’est toujours le cas depuis belle lurette, les gens de la grosse droite sont appréciés de certains médias, partis politiques et, bien évidemment, par le patronat qui les embauche et les finance. Pensons par exemple à Lucien Bouchard, à Pierre-Marc Johnson, à Raymond Bachand, à Brian Mulroney, aux universitaires Montmarquette, Pineau, Fortin, Godbout, Boyer et cie. Ça fait mille fois qu’ils reviennent constamment avec l’idée de privatiser la SAQ et Hydro-Québec et à chaque fois les médias amplifient cette fixation et cette obsession. Proposer de nationaliser le pétrole au pays et ça va être le silence radio, car les journalistes vont vous voir comme un hurluberlu fêlé pas réaliste pour une cenne.

Hydro-Québec, frais de scolarité, TVQ, etc.

Quel génie! Claude Castonguay a suggéré de privatiser Hydro-Québec : « Réaliser le potentiel d’Hydro-Québec » et « Doit-on privatiser Hydro-Québec? » (La Presse, 26 février 2015 et 2 décembre 2014). Quelle idée courageuse, novatrice et progressiste. Comment ne pas l’aimer? Privatiser et augmenter « consciemment » les tarifs d’Hydro afin de les adapter au « marché » que nous dit le monsieur. Ah oui, comme ses amis, il propose d’augmenter généreusement les frais de scolarité dans un profond élan d’inégalité des chances : « M. Castonguay et la gratuité » (La Presse, 23 mai 2014). Et en parfaite symbiose avec le patronat, les universitaires Luc Godbout et Pierre Fortin et le PLQ, dans une énième opinion publiée, devinez où, ont dit comme chose très régressive : « La TVQ peut grimper... si les impôts baissent » (La Presse, 11 avril 2006).

Léo ne jalouse pas les bollés

Léo, admets que tu es incapable d’énoncer de telles propositions aussi clairvoyantes. Voilà pourquoi les gens comme toi doivent assumer leurs limites, changer d’attitude et embarquer dans le traîneau des idées qui moderniseront le Québec et qui lui permettront d’éviter la faillite. Ah non Léo, lâche-nous les baskets avec tes idées rétrogrades de taxer davantage les compagnies et les riches et de passer la hache dans leurs abris et paradis fiscaux, de créer la Banque du Québec, Pétro-Québec et Pharma-Québec, des sociétés de propriété collective. Allez Léo, laisse place aux grands esprits et ne laisse pas la jalousie t’emporter, comme te le disait souvent Michel Chartrand. À bien y penser Léo, à ton âge y’a pu rien à faire. Ton problème mental est structurel et on ne peut plus te recycler dans la bonne voie.

Place au régime « individuel » de retraite

Afin de ne pas accabler l’employeur avec sa cotisation obligatoire aux régimes publics de retraite (RRQ et RPC), Claude Castonguay suggère plutôt de remplacer ces irritants par un solide régime individuel et obligatoire de régime de retraite où seul l’employé cotiserait. Je jubile : « Le père de l’assurance-maladie prône le REER obligatoire » et : « Clause Castonguay propose un régime individuel (où seul l’employé contribue) complémentaire » (La Presse, 12 janvier 2011 et 16 août 2013). Ah ben chose, quelle coïncidence! En plein ce que veut Power, le propriétaire de La Presse, qui est immensément présent dans les régimes de retraite privés avec ses filiales Investors, Mackenzie, London Life, Canada Life, Great West Life, etc. Power a toujours été contre les régimes de pensions publics qui ne lui rapportent rien.

Le rapport Castonguay afin « d’améliorer » notre système de santé

En 2007, le PLQ avait nommé Claude Castonguay à la tête d’une commission paquetée dont il savait à priori quelles étaient pour être ses recommandations. Le Journal de Montréal a fait un bon résumé, le 20 février 2008, des brillantes suggestions de l’assureur dans un texte intitulé : « Les prescriptions de Castonguay » :

1— Hausser la TVQ

2— Payer par visite entre 25 $ et 65 $

3— Frais (100 $ l’an) pour s’inscrire auprès d’un médecin

4— Augmenter les primes du régime public d’assurance-médicaments

5— Réduire les dépenses publiques en santé

6— Limiter les services couverts par le système

7— Permettre aux médecins de pratiquer au privé et au public

8— Confier l’hébergement des personnes âgées au secteur privé

9— Permettre aux hôpitaux de recevoir du financement privé

Que pensez-vous de ses recommandations qui ont plu aux affairistes et aux assureurs privés d’où il provient ? Père de l’assurance-maladie, faux, mais vrai pour fossoyeur de notre santé publique.

Et ça continue

Dans un texte paru en première page du Devoir du 24 mars 2018 et intitulé : « Que faut-il pour redresser le réseau de la santé? », le sérieux quotidien a demandé à trois experts, dont l’ancien ministre péquiste Michel Clair, qui a œuvré dans la santé privée après son séjour politique, et à Claude Castonguay, toujours coiffé à tort de père de l’assurance-maladie, de nous déballer leurs recettes déjà plus que connues.

La fille de l’autre

Économiste de formation, Joanne Castonguay a dit « scientifiquement » que les pauvres engorgeaient les urgences et qu’ils y allaient pour passer le temps. Se divertir quoi! « Les pauvres ont plus de temps à consacrer à l’attente » (La Presse,