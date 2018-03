Collision entre deux véhicules dans Lebourgneuf

Une collision entre deux véhicules est survenue en début d'après-midi, jeudi, à l’intersection des boulevards des Gradins et Lebourgneuf, à Québec.



«Une conductrice voulait sortir de la boulangerie Première Moisson et s’engager sur le boulevard Des Gradins. Le deuxième conducteur, qui circulait sur Des Gradins, en direction sud, l’a percutée», indique Cyndi Paré, porte-parole au Service de police de Québec (SPVQ).



La conductrice est présentement évaluée par les ambulanciers, mais rien ne laisse croire qu’elle souffre de blessures sérieuses, selon Mme Paré.



La circulation est bloquée en direction sud et nord, sur le boulevard des Gradins.