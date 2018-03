[Critique] Far Cry 5: Que Dieu soit avec vous (ou pas)

Lors de son dévoilement, le jeu Far Cry 5 était destiné à faire jaser. Secte, obsession, violence, folie, torture, chaos... on avait tous les ingrédients pour faire suer pas mal de monde, surtout chez nos voisins du Sud. Le jeu ne risque finalement pas de faire suer du monde, mais les fans de la série seront bien satisfaits du gameplay.

Développé par les équipes de Montréal et Toronto d’Ubisoft, le nouveau titre de la série action/aventure promettait un reflet troublant d’une réalité mondiale, celle des sectes religieuses où la violence règne et le sentiment « Murica! » est très fort.

Far Cry 5, c’est l’Amérique qui nous fait peur; celle où l’on souhaite protéger nos armes à tout prix et où, comme le disait si bien Johnny Cash, God's Gonna Cut You Down.

Ubisoft avait une opportunité en or avec ce jeu. Les créateurs semblaient vouloir faire un gros « eff you » à la montée d’extrême-droite et de violence en Amérique, mais finalement, on n’approche pas trop ces sujets sensibles. Je crois que c’est le seul gros bémol: Ubisoft a trop présenté le jeu pour que ce soit un statement, pour finalement pas vraiment se mouiller. La satire est dans le tapis, mais ça manque de couilles un peu. J’aurais voulu voir beaucoup plus d’insolence et de troll de la part d’Ubisoft, parce qu’ils ont créé une secte absolument fascinante, et un maître (Joseph Seed) phénoménal. Tout était là, mais on n’a pas osé.

Quand j’ai vu la pétition Change.org, probablement créée par Ubisoft, disant que des hommes chrétiens blancs étaient dépeints de façon négative dans Far Cry 5, j’ai capoté. Je trouvais ça génial, cette parodie (trop réaliste) des messieurs fâchés. Je voulais cette irrévérence dans le jeu...mais je ne l’ai pas eue. En revanche, j’ai eu un excellent gameplay.

L’histoire

courtoisie

Le jeu vous lance dans le chaos au très vrai Montana, dans le comté fictif Hope County. L’histoire du jeu tourne autour de Joseph Seed, leader de la secte Eden’s Gate, et sa terrifiante et violente famille. Seed a tout d’un David Koresh millénial, avec ses lunettes BonLook, ses tatouages obscurs et ses culottes un peu serrées. Comme tous ses adeptes, je suis moi aussi tombée sous son charme.

Comme dans beaucoup de sectes dangereuses, Joseph Seed dit avoir été choisi pour protéger la population contre une genre d’apocalypse, et crée Eden’s Gate. La secte utilise une violence extrême et exerce un pouvoir total sur ses membres. Impossible de s’en sortir ni d’appeler à l’aide.

courtoisie

Vous incarnez le rôle d’un shérif, homme ou femme (une première dans Far Cry) et son équipe qui tente justement de mettre fin au règne de Seed et sa famille. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, et on a droit à l’une des meilleures cinématiques d’ouvertures jamais vues.

Bien que son monde soit moins exotique que ses prédécesseurs, Far Cry 5 frappe fort avec, justement, son réalisme et sa familiarité. Rick Ross, déprogrammeur et spécialiste de sectes, a accompagné Ubisoft tout au long de la création de cet univers et m’a confié lors d’une entrevue que tout ce qui se passe dans Far Cry 5 est totalement plausible. C’est ça qui fait peur. Joseph Seed n’est pas une création exagérée, mais une image crédible d'un leader psychopathe.

Les adeptes de la secte Eden's Gate sont partout dans Hope County, tout le temps. Sous l’influence de la drogue « bliss », on n’a pas vraiment pitié d’eux, malgré qu’ils soient eux-mêmes des victimes.

Le gameplay

Votre but est de créer une résistance face à Eden’s Gate, un peu comme l’Alliance rebelle vs l’Empire. Vous devez détruire l'influence de la secte, tout en On retrouve une mécanique Far Cry assez typique, qui ne laisse pas beaucoup d’opportunités à l’histoire de briller.

Vous devez libérer des otages, détruire les lieux cultes, faire exploser des objets qui appartiennent à la secte; rien de surprenant. Cependant, on a quelques moments scriptés où, par exemple, votre personnage est kidnappé. C’est une bonne façon d’intégrer un peu de narration au jeu et ses excellents personnages qui, malheureusement, son mis en arrière-plan pour laisser place au style de gameplay très tactique.

courtoisie

La chasse d’animaux est excellente et vous permettra de faire quelques sous, comme la pêche. Cependant, il sera impossible de réellement apprécier un moment de paix avec vos poissons, car les membres d’Eden’s Gate vont gâcher votre fun. C’est le chaos tout au long du jeu, et vous allez être un peu trop parano pour prendre une pause pêche.

La musique et le sound design ont été d’agréables surprises. Tout au long du jeu, le son joue un grand rôle pour vous rappeler où vous êtes, et instaurer un sentiment de familiarité. C’est excellent.

Les fans de stratégies furtives vont peut-être être déçus, parce qu’il est presque impossible de faire les missions avec subtilité. Le jeu impose plutôt une mentalité « guns blazing », mais on peut quand même planifier notre attaque avec les forces de nos alliés.

courtoisie

Sinon, Far Cry 5 est plutôt généreux. Le mode coop en ligne vous permet d’avancer votre campagne avec un ami, et le mode Arcade propose le « map editor » pour créer vos propres mondes et y jouer. Vous pouvez également avoir pas mal d’armes intéressantes, en plus d’avoir un chien (et d’autres animaux) de compagnie. Côté gameplay, on a pas mal une expérience complète et du bon vieux mindless fun.

J’en voulais plus

courtoisie

Il est évident que la secte Eden’s Gate se base en partie sur des valeurs conservatrices chrétiennes, mais le jeu se protège beaucoup en y allant avec des gants blancs. Au final, l’intégration de l’histoire est décevante, mais pas les personnages. Ils sont tellement bons qu’ils méritaient beaucoup plus d’espace dans le jeu, mais cela aurait probablement changé le gameplay qui plait déjà aux fans de la série. C'est une position difficile pour Ubisoft, qui a finalement opéré avec prudence.

Ce que j'ai préféré, c'est le recrutement d'alliés pour les combats. Vraiment, avoir une pro sniper à mes côtés m'a sauvée la vie à plusieurs reprises!

Le bon

Monde ouvert vaste et magnifique

Le sound design est impeccable

Intense pas mal tout le long

Belle intégration de petits puzzles

La pêche est vraiment amusante

Beaucoup de missions

Humour et satire dans le tapis

Excellente mécanique de coop

Le moins bon