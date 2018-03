Demain matin, Montréal m’attend: un voyage dans les années 1970

Dès les premières minutes, avec les costumes, l’interprétation de la chanson thème, une touche kitsch et caricaturale spécifique aux années 1970, on entre de belle façon dans l’univers de Demain matin, Montréal m’attend. On a l’impression de faire un voyage dans le temps.

La distribution, avec Marie-Andrée Lemieux, dans le rôle de Louise Tétrault, est excellente. Les Benoit McGinnis (Marcel Gérard), Hélène Bourgeois-Leclerc (Lola Lee) et Laurent Paquin (La duchesse), qui offre un beau moment dans la pièce Dansez-vous le charleston, Heston ? sont visuellement méconnaissables. On croit ainsi à leurs personnages.

L’humour est parfois un peu décalé et rétro, mais Demain matin, Montréal m’attend, avec les mots et la langue de Michel Tremblay, est une œuvre d’actualité avec cette quête de rêves et de liberté et l’espoir de devenir une vedette instantanée.