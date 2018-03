Démantèlement d’un réseau de vente de stupéfiants en Gaspésie

Plus de 90 policiers ont procédé à une vingtaine d’arrestations et de perquisitions, mercredi dans la région sud de la péninsule Gaspésienne, en lien avec un trafic de méthamphétamine, de cocaïne et de cannabis.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), ces arrestations font suite à une enquête initiée en 2015, baptisée Pagaie, visant à démanteler un réseau criminel qui importait d’importantes quantités de stupéfiants, de Montréal vers la Gaspésie.

Les quantités des perquisitions ne sont pas encore connues, un bilan devrait être établi par la SQ.

Plusieurs suspects arrêtés mercredi ont comparu le jour même au palais de justice de Percé. Ils font face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants.

L’opération a été menée par le Services des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ, en collaboration avec la Gendarmerie Royale du Canada, le service de police de Laval ainsi que les policiers de différents postes MRC de l’est du Québec.