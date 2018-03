Des changements dans la loi qui pourraient toucher votre porte-monnaie

Des changements dans plusieurs lois sont attendus cette année. Parmi eux, certains pourraient avoir un impact important sur vos finances, qu’il s’agisse de vous faire économiser... ou l’inverse.

Meilleure protection contre les dettes

Il est facile de tomber dans l’endettement et... difficile d’en sortir. C’est pourquoi la loi encadrera désormais mieux le crédit à la consommation pour protéger le citoyen. Par exemple, les commerçants devront évaluer les capacités de remboursement du consommateur avant d’accorder un crédit. Ils devront aussi mieux l’informer des modalités du contrat.

Mettre fin à un paiement préautorisé sera également plus facile pour certains types de contrats. Les prêteurs, vendeurs itinérants, entreprises de règlement de dettes et agences de recouvrement seront, eux aussi, mieux encadrés.

Par ailleurs, si vous avez une carte de crédit conjointe, vous pourrez désormais vous en désolidariser plus facilement afin de ne pas être tenu responsable des dettes futures de votre ex.

Des amendes plus salées sur les routes

Vous n’avez pas fini d’en entendre parler : une grande réforme du Code de la sécurité routière a été amorcée en fin d’année dernière. Actuellement à l’étude, elle prévoit notamment le durcissement de certaines règles existantes et l’augmentation du montant des amendes.

Vous avez l’habitude de texter au volant ? Ce geste, déjà interdit, pourrait vous coûter beaucoup plus cher ! De 100 $ pour une première infraction et 200 $ en cas de récidive, les amendes tripleraient en passant à 300 $ et 600 $. Un exemple parmi bien d’autres, puisque la réforme pourrait aussi apporter de nouvelles sanctions en cas d’alcool au volant, un couvre-feu pour les apprentis conducteurs ou encore l’obligation de poser ses pneus d’hiver dès le 1er décembre.

Hausse importante du salaire minimum

Comme chaque année, le salaire horaire minimum sera revu à la hausse le 1er mai 2018. Alors que l’Ontario vient de faire passer le salaire minimum à 15 $, le Québec a annoncé une hausse plus importante qu’à l’habitude sur une année, portant le salaire minimum de 11,25 $ à 12 $ l’heure.

Une taxe scolaire revue à la baisse

Un projet de loi présentement à l’étude vise à réformer la taxe scolaire pour uniformiser le montant des taxes d’une commission scolaire à l’autre au sein d’une même région.

Ainsi, un taux unique régional de taxation serait créé pour 2018-2019, basé sur le taux effectif le plus bas existant en 2017-2018.

Tickets et amendes : un plafond haussé pour les jeunes

Votre jeune a tendance à accumuler les tickets ? Alors que la loi fixait à 100 $ l’amende maximale pour les mineurs en cas de contravention, ce plafond passe désormais à 500 $. En ce qui concerne la sécurité routière, le plafond est fixé à 750 $.