Écoles en mauvais état: le PQ craint pour la santé des enfants

Le Parti québécois demande un bilan de santé publique pour déterminer si la vétusté des écoles du Québec met en danger la santé des élèves.

Selon des documents budgétaires publiés mardi, seulement 45 % des écoles primaires et 53 % des écoles secondaires sont désormais considérés en bon état ou dans un état jugé satisfaisant.

«À partir du moment où le constat est fait qu’on est en très mauvais état dans ces écoles-là, il faut un bilan de santé publique pour s’assurer que nos enfants ne sont pas dans des établissements où la moisissure est présente, où on va rendre nos enfants malades», affirme la porte-parole péquiste en matière d’éducation primaire et secondaire, Carole Poirier.

Moisissure

Dans sa propre circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve, trois écoles ont dû être fermées, soit les écoles Baril, Hochelaga et Saint-Nom-De-Jésus. «Ce sont des enfants qu’on a dû déplacer. Et on les a déplacé vers une école secondaire où là on a ré-identifié une nouvelle situation», relate-t-elle.

La Direction de la santé publique a déterminé que les élèves et enseignants dans ces écoles ont eu des problèmes de santé liés à la moisissure, dit Carole Poirier. Il faut donc «documenter» la situation dans les autres régions du Québec, estime-t-elle.

Déficit de maintien

Depuis l’an dernier, le déficit de maintien d’actifs des écoles du Québec a bondi de 1,8 à 3,3 milliards $. La «dégradation naturelle» des bâtiments explique en partie cette détérioration de la situation, mais également la hausse des inspections qui a permis de constater la nécessité de faire des travaux de 800 millions $ qui n’avaient pas encore été répertoriés.

Le ministre de l’Éducation assure que le gouvernement met le «maximum de ce qu’on peut mettre maintenant» pour rénover les édifices scolaires. «C’est vrai qu’on a un parc immobilier scolaire qui a certaines difficultés, je l’ai toujours dit, reconnaît Sébastien Proulx. On a des écoles qui manquent d’amour au Québec.»

Présentement, 1 milliard $ a été alloué aux commissions scolaires pour des travaux de rénovation, mais la somme n’a pas encore été dépensée. Le budget de 2018 prévoit un autre 575 millions $ sur cinq ans. Avec ces investissements, le ministre Proulx espère être capable de «renverser la tendance pour faire disparaître ces écoles vétustes».