Écoles mal en point

Plus de la moitié des écoles primaires sont dans un piteux état et les écoles secondaires ne sont guère mieux. Toutefois, il ne faut pas s’en surprendre, car depuis 15 ans le gouvernement libéral compresse les dépenses en éducation. Nous devons surtout retenir que leur prétention, à l’effet que le resserrement des dépenses se faisait sans affecter les services à l’élève, était un fieffé mensonge.

À l’instar de la plupart des infrastructures québécoises, les écoles nécessitent d’importants travaux de réfection. Un tel état de délabrement s’explique principalement par le laxisme dans leur entretien et par des constructions de qualité douteuse. Le Québec dispose d’un parc immobilier scolaire plutôt âgé qui nécessite encore plus de prévention et d’entretien, mais que les commissions ont dû sacrifier pour répondre aux impératifs budgétaires du gouvernement libéral.

Peu à peu, les commissions scolaires se sont départies d’ouvriers spécialisés, tel les maîtres-électriciens, les plombiers ou les menuisiers, entre autres, pour boucler leur budget. Elles ont abandonné l’entretien à des firmes externes en croyant faire des économies avec le recours accru à la sous-traitance. Toutefois, elles ont sous-estimé les effets pervers d’une telle déresponsabilisation en se privant d’employés qui avaient à cœur la beauté de l’école pour la confier à des entreprises en quête de profits et plus préoccupés de rogner dans leurs coûts de production.

Cependant, il n’est pas certain que le ministre de l’Éducation actuel et ses prédécesseurs soient si désenchantés d’une telle situation lorsqu’on connaît leurs inclinaisons pour le secteur privé. La réingénierie de l’État, promue par Jean Charest, premier ministre, et Phillippe Couillard, ministre de la Santé, en 2003, reposait essentiellement sur la réduction de la taille de l’État. Plusieurs pensaient que cette entreprise de déconstruction de l’État se bornerait à la fonction publique, mais nous constatons que c’est l’ensemble des services publics et des programmes sociaux qui était visé par les libéraux.

La meilleure manière de pousser le citoyen à accepter le recours accru au secteur privé, c’est de rendre inefficaces ses institutions publiques. C’est à quoi ce sont employé les ministres libéraux depuis 15 ans en matière de services de garde, de santé, de transports, d’éducation, de fonction publique et tant d’autres domaines. Le ministre Proulx est aussi imaginatif que ses collègues dans l’élaboration des justifications pour le délabrement des écoles et les longs délais pour revenir à la normale. En attendant, des parents se précipiteront vers des établissements privés de crainte de voir l’école de leurs enfants s’écrouler sur eux. Encore une mission accomplie pour le ministre afin de réduire les charges de l’État et les transférer directement aux citoyens.

Le plus ridicule de tout cela, c’est que monsieur Couillard voudrait être réélu pour poursuivre son œuvre, alors qu’en fait, il s’ingénie à faire disparaître l’œuvre hérité des Lesage, Bourassa et Lévesque.