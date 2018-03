Environ 90 000 emplois créés au Québec en 2017

MONTRÉAL – Quelque 90 000 emplois de plus ont été créés au Québec en 2017 par rapport à l’année précédente, soit la plus importante hausse depuis 2002.

C’est ce qui ressort de la publication «État du marché du travail au Québec: bilan de l'année 2017», rendue publique jeudi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Il s’agit d’une progression pour une troisième année consécutive après une stabilité en 2014.

La progression de l'emploi au Québec s'observe surtout dans l'emploi à temps plein (65 400) et chez les hommes (64 700) et profite aux citoyens âgés de plus de 25 ans. Les diplômés universitaires ont connu une forte augmentation de l'emploi (74 500), laquelle correspond à plus du double de la hausse observée en 2016.

Géographiquement, la progression de l’emploi se concentre surtout à Montréal et en Montérégie, bien qu’elle s’observe de manière moins importante un peu partout au Québec.

Sans surprise, le taux de chômage continue de diminuer à l’échelle provinciale pour s’établir à 6,1 % en 2017, une baisse de un point de pourcentage par rapport à 2016.

Chez les 15-64 ans, le taux d’emploi atteint même le plus haut sommet en 41 ans, s’établissant à 74,8 %.

Par ailleurs, le salaire moyen horaire a augmenté de 2,9 % en 2017, par rapport à 1 % pour l’inflation. En outre, les Québécois ont travaillé en moyenne 34,8 heures par semaine, une donnée qui a peu varié comparativement à l’année précédente.