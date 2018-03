Gala des rondelles d'Or: l’Océanic collectionne les nominations

CHARLOTTETOWN | L'Océanic de Rimouski aura sept nomination lors du Gala des rondelles d’Or, mercredi, à Brossard.

Le gardien Colten Ellis et l’attaquant Alexis Lafrenière sont en compétition pour le titre de recrue de l’année. Lafrenière est aussi nommé parmi les finalistes pour la personnalité de l’année.

Serge Beausoleil sera en compétition avec Joël Bouchard et Dominique Ducharme pour le titre d’entraineur de l’année. Ces trois hommes de hockey sont également en lice pour le titre de directeur général par excellence.

Le défenseur Charle-Édouard D’Astous est l’un des trois candidats au trophée Émile-Bouchard (meilleur défenseur) et celui de l’implication humanitaire et communautaire. Dans cette catégorie, on retrouve également Vincent Tremblay-Lapalme, des Saguenéens de Chicoutimi.

Enfin, Antoine Samuel, des Remparts de Québec est en lice pour le Marcel-Robert, remis au joueur étudiant par excellence.

Les finalistes pour les trophées

Jacques-Plante – Meilleure moyenne de buts alloués

Samuel Harvey – Huskies de Rouyn-Noranda

Recrue de l’année

Colten Ellis – Océanic de Rimouski

Ron-Lapointe – Entraîneur de l’année

Serge Beausoleil – Océanic de Rimouski

Joël Bouchard – Armada de Blainville-Boisbriand

Dominique Ducharme – Voltigeurs de Drummondville

Marcel-Robert – Joueur-étudiant par excellence

Alexandre Alain – Armada de Blainville-Boisbriand

Matthew Welsh – Islanders de Charlottetown

Antoine Samuel – Remparts de Québec

Émile «Butch» Bouchard – Meilleur défenseur

Charle-Édouard D’Astous – Océanic de Rimouski

Noah Dobson – Titan d’Acadie-Bathurst

Olivier Galipeau – Titan d’Acadie-Bathurst

Frank-J.-Selke – Joueur le plus gentilhomme et efficace

Jakob Pelletier – Wildcats de Moncton

Otto Somppi – Mooseheads d’Halifax

Joël Teasdale – Armada de Blainville-Boisbriand

Humanitaire et implication communautaire

Thomas Grégoire – Phoenix de Sherbrooke

Charle-Édouard D’Astous – Océanic de Rimouski

Vincent Tremblay-Lapalme – Saguenéens de Chicoutimi

Maurice-Filion – Directeur gérant de l’année

Serge Beausoleil – Océanic de Rimouski

Joël Bouchard – Armada de Blainville-Boisbriand

Dominique Ducharme – Voltigeurs de Drummondville

Jean-Béliveau – Top Scorer

Alex Barré-Boulet – Armada de Blainville

Michael-Bossy – Meilleur espoir professionnel

Noah Dobson – Titan d’Acadie-Bathurst

Joe Veleno – Voltigeurs de Drummondville

Filip Zadina – Mooseheads d’Halifax

Paul-Dumont – Personnalité de l’année

Drake Batherson – Armada de Blainville-Boisbriand

Dominique Ducharme – Voltigeurs de Drummondville

Alexis Lafrenière – Océanic de Rimouski

Michel-Brière – Joueur le plus efficace