Grand Marché d’ExpoCité: Un contrat de 16,7 M$ pour sa construction

La Ville de Québec a accordé un contrat de 16,7 millions $ pour la transformation du Pavillon du commerce d’ExpoCité en Grand Marché public.

Même s’il s’agit là de 2,6 millions de dollars de plus que ce qui avait été estimé initialement, la porte-parole Stéphanie Gaudreau a assuré, jeudi, que le budget global de 21,8 M$ pour la construction du Grand Marché sera respecté.

Les Constructions Richard Arsenault inc., une compagnie de Québec, a été le plus bas des quatre soumissionnaires à avoir déposé des offres pour ce contrat.

L’accord « prévoit une livraison au plus tard le 1er mars 2019 selon un horaire étendu entre 6 h 30 et 23 h, à partir du 4 septembre 2018 », lit-on dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi.

L’ouverture du Grand Marché doit se faire au plus tard au printemps 2019.

Structure en acier

Le contrat de construction comprend notamment la nouvelle structure indépendante en acier, l’installation de la tuyauterie et des conduites de distribution sous dalle pour les services mécaniques du bâtiment, la nouvelle dalle de béton sur sol, les aménagements intérieurs, le cloisonnement, le mobilier et la finition, le raccordement d’éléments déjà installés au système de distribution électrique du bâtiment, les divers travaux de mécanique du bâtiment et l’aménagement paysager.

Le Grand Marché, une infrastructure de 100 000 pieds carrés (trois fois plus imposante que le Marché du Vieux-Port), sera ouvert à longueur d’année. On y trouvera 20 kiosques permanents, 100 étals saisonniers et 30 espaces commerciaux.