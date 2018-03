Hôtel de ville de Québec: démission d’un attaché politique de Québec 21

Engagé en janvier pour un contrat d’un an, Gilles Côté, attaché politique au cabinet de Québec 21, vient de démissionner de son poste.

« Il part pour des raisons personnelles. On appréciait beaucoup son expertise », a soutenu Zoé Couture, directrice des communications de l’opposition officielle. Le principal intéressé a confirmé l’information au Journal en indiquant ne plus être capable de concilier son horaire d’enseignant, son travail pour Québec 21 et la nécessité de s’occuper d’un proche malade.