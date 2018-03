Impact: un dernier entraînement avant le départ pour Seattle

L’Impact de Montréal disputera son prochain match samedi, à Seattle, face aux Sounders, et il s’est soumis à un dernier entraînement, jeudi matin, avant de s’envoler vers l’Ouest américain.

Les Sounders, qui ont été défaits en finale de la Coupe MLS par le Toronto FC lors de la dernière campagne, n’ont pas le début de campagne espéré. La formation de l’État de Washington a en effet subi deux revers à ses deux premières rencontres, ne marquant aucun but.

Toutefois, ils sont privés d’éléments importants depuis le début de la saison. Jordan Morris, Osvaldo Alonso, Victor Rodriguez, Nicolas Lodeiro et Will Bruin ont tous été absents. Lodeiro et Bruin pourraient toutefois revenir samedi. De plus, Clint Dempsey ne pourra affronter l’Impact en raison d’une suspension pour un carton rouge reçu lors du dernier match des siens face au FC Dallas.

«Il suffit de regarder ce qu’ils ont fait par le passé pour savoir que c’est une équipe très solide, a indiqué l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Une équipe, qui, à domicile, est très performante. Ils n’ont perdu qu’une seule fois l’an dernier, contre le futur champion. Même s'ils ont un début de saison un peu plus compliqué que ce qu’ils espéraient, je sais que c’est une équipe très solide.»

De son côté, I’Impact a vu son milieu de terrain Saphir Taïder revenir à l’entraînement, lui qui avait été convoqué par l’équipe nationale d’Algérie pour des matchs face à l’Iran et la Tanzanie. Taïder n’a toutefois pas participé aux matchs; une grande source de frustration pour lui.

Le duel entre l’Impact et les Sounders sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports, samedi, dès 22 h.