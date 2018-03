Jurassic World Evolution a l’air vraiment fou

Il me semble que la morale de chaque film Jurassic, c’est « ne jouez pas avec les dinosaures », non? En tout cas, Frontier Developments a clairement rien appris, parce que la compagnie prépare Jurassic World Evolution sur consoles et PC.

Jurassic World Evolution sera un jeu de simulation et gestion d’entreprise, un peu comme un Roller Coaster Tycoon. Mais, genre, avec des dinosaures.

En plus d’annoncer la date de sortie, Frontier Developments a présenté une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu.

Le jeu vous permettra de construire votre propre parc d’attractions et des centres de recherches, où les dinosaures sont évidemment les vedettes. Vous êtes à Isla Nubla, une île bien connue dans l’univers de Jurassic.

Ah et, Jeff Goldblum est narrateur. Bref, on a vraiment pensé à tout pour faire très plaisir aux plus grands fans de la série.

PS: j’ai écrit ce texte en écoutant la chanson thème de Jurassic Park en boucle.