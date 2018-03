Terrassé par un infarctus en janvier 2016, Kim Mitchell, connu pour les succès Go For Soda, Patio Lantern, All We Are et Easy to Tame, continue, à 65 ans, de monter sur les planches, même si le succès n’est plus à la même hauteur.

« J’avais un léger surpoids et quelques antécédents familiaux, mais je ne m’attendais pas du tout à ça », a lancé, lors d’un entretien, l’ex-membre de la formation canadienne Max Webster.

Cet infarctus, dit-il, a changé sa vie. « Ça m’a amené à voir les choses d’une autre façon et à ne plus me casser la tête avec des choses sans importance. Je suis content de me réveiller tous les matins, de respirer et de voir le bon côté de la vie. La vie est bonne et j’ai été chanceux de survivre. C’est ce que les médecins m’ont dit », a-t-il laissé tomber.

Entre 1984 et 1992, Kim Mitchell a atteint des sommets de popularité avec ses albums­­­ Akimbo Alogo, Shakin’ Like a Human Being, Rockland et Aural Fixation.

Le chanteur-guitariste, originaire de Sarnia en Ontario, a toujours continué, après ses années de gloire où il a côtoyé les membres de Van Halen, Aerosmith et Def Leppard, d’écrire et de se produire sur scène. « J’aime créer et c’est ce que je fais dans la vie, même si ça ne se traduit pas en chiffres de vente », a-t-il lancé, quelques jours avant un spectacle qu’il donnera, samedi, au Théâtre Petit Champlain à Québec.

Succès

Kim Mitchell ne s’attendait pas à connaître du succès, lorsque la formation Max Webster s’est dissoute en 1981.

« Mes aspirations étaient de me joindre à April Wine ou Honeymoon Suite. Je ne pensais pas me lancer dans une carrière solo. Le téléphone ne sonnait pas et j’ai démarré mon groupe. J’ai obtenu un contrat de disques et les choses ont décollé », a-t-il précisé.

Le chanteur-guitariste avoue qu’il n’était pas prêt à ce succès. « Je venais de me marier et Jesse, mon premier fils, est venu au monde. Le lendemain de sa naissance, j’ai dû partir pour six semaines de tournée en première partie de Bryan Adams. C’était un moment difficile et déchirant en tant que personne », a-t-il indiqué.

« Tu fais quoi ? Est-ce que tu pars en sachant que ta conjointe va te détester ? C’était ma vie et ce qui me permettait de ramener de l’argent à la maison et payer l’hypothèque.

Il y a un côté amer à tout ça, avec des choses qui s’écroulent, et mon mariage n’a pas survécu », a-t-il ajouté.

Le musicien ne s’est pas roulé en boule et n’est pas tombé dans une profonde dépression lorsque le succès a disparu, au début des années 2000.

« On souhaite tous avoir le plus de succès possible, mais ce n’est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans la vie. J’ai été chanceux d’avoir pu en faire une carrière et j’ai eu une vie incroyable. Je ne cours plus après les grands rêves », a-t-il révélé.

Kim Mitchell travaille sur un nouvel album, qui, dit-il, est un croisement entre Pink Floyd et John Mayer.