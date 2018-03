La Caisse de dépôt et placement du Québec investit en Inde

La Caisse de dépôt et placement du Québec a injecté 20 millions $ US dans le fonds de croissance indien Fundamentum.

Ce fonds investira dans des entreprises indiennes du secteur des technologies visant soit les consommateurs ou les entreprises, autant dans la vente au détail, la logistique, le voyage que l'externalisation de services.

«L'équipe de direction de Fundamentum possède une feuille de route remarquable dans le secteur des technologies. En favorisant des investissements de long terme et en jouant un rôle de mentorat auprès des entreprises, l'équipe de direction de Fundamentum propose une approche entrepreneuriale tout à fait alignée sur celle de la Caisse», a précisé le président et chef de la direction de la Caisse, Michael Sabia, par communiqué, jeudi.

Il a souligné que cet investissement permet à la Caisse de diversifier ses activités en Inde, un marché prioritaire pour le bas de laine des Québécois.

«Alors que l'Inde est le troisième plus grand marché de "start-ups" dans le secteur des technologies de l’information et de la communication au monde, ce nouveau partenariat permettra aux entreprises sélectionnées de croître et de participer à l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie du pays. Nous voyons cette entente comme le début d'un partenariat de long terme, qui pourrait mener à de nouvelles rondes d'investissement. », a ajouté M. Sabia.

Fundamentum a comme objectif de récolter au moins 100 millions $ US qui seront ensuite investis à coup de 10 à 25 millions $ US dans des entreprises indiennes de taille moyenne bien implantées et qui souhaitent amplifier leur croissance.