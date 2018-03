La Grande Tache rouge de Jupiter se métamorphose sous nos yeux

Observée de manière officielle pour la première fois en 1830 (bien que des observations datant de 1665 fassent état d’une tache géante sur Jupiter), la Grande Tache rouge de Jupiter consiste en une énorme tempête qui ne cesse de tourbillonner. Mais ceci pourrait bien changer au cours des prochaines années.

Publiée dans The Astronomical Journal, une nouvelle étude fait le point sur l’état de la Grande Tache rouge.

En résumé, le diamètre de la Grande Tache rouge diminue, alors que la tempête elle-même grandit. C’est un peu comme si la Grande Tache rouge était un un bol devenant un vase sur un tour de potier: les parois montent alors que sa largeur diminue peu à peu.

Puisque les observations de la Grande Tache rouge s’échelonnent sur plus d’un siècle, les tendances se présentent plutôt clairement. Elle rapetisse et s'arrondit.

Ainsi, à la fin des années 1800, la Grande Tache rouge couvrait 30 degrés en longitude, ce qui correspond à quatre fois le diamètre de la Terre (!!). En 1979, selon les données tranmises par Voyager 2, la largeur de la Grande Tache rouge était rendue à l’équivalent d’un peu plus de deux Terres. En 2017, la Grande Tache rouge est à peine plus grande qu’une Terre (soit 16 350 km de large).

Les couleurs de la Grande Tache se modifient également. La tempête devient de plus en plus orange. L’hypothèse sur la table est que les éléments chimiques colorant la tempête sont transportés plus haut dans l’atmosphère jovienne. Le rayonnement ultraviolet est plus intense à ces nouvelles altitudes, faisant en sorte que les éléments chimiques changent de couleur.

À mesure que la Grande Tache rouge rapetisse et s'allonge, le mystère l'entourant s'épaissit et s'approfondit. Il est même possible que des changements majeurs soient à l'horizon dans 5 ou 10 ans. La Grande Tache rouge pourrait s'avérer pas mal moins grande d'ici quelques années.

Pour en savoir davantage sur les changements de la Grande Tache rouge de Jupiter, consultez cet article de la NASA.

