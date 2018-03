Le mystère Marissal

Alors comme ça, mardi prochain, Vincent Marissal annoncera sa candidature pour Québec solidaire.

J’ai tellement hâte de voir Vincent Marissal applaudir à la manière des QS, en agitant les mains en l’air !

Certains se sont amusés à sortir d’anciennes déclarations du chroniqueur de La Presse, selon lesquelles il aurait affirmé que l’indépendance c’était dépassé. Personnellement, je ne vois pas en quoi c’est un problème. Comme analyste politique, Marissal peut très bien en arriver à la conclusion « objective » que l’indépendance ne fait pas triper les jeunes ou que le Québec, après avoir dit non deux fois à des référendums, a d’autres « choix » à fouetter. Ça ne veut pas dire que lui, personnellement, trouve l’idée d’Indépendance caduque.

Non, ce qui me chicote, c’est qu’après voir lu les chroniques de Vincent dans La Presse, après l’avoir entendu pendant des mois chroniquer à la même émission que moi à BLVD à Québec, je ne le vois pas en champion de la gogauche.

J’ai bien hâte de voir Vincent Marissal adopter le vocabulaire maniaco-inclusif de QS. Va-t-il adopter les mêmes tics de langage que GND et Amir et parler des « travailleuses et travailleurs », des « Québécoises et Québécois », des « citoyennes et citoyens » ?

Va-t-il utiliser l’écriture inclusive, dénoncer le patriarcat ?

Que pense Vincent Marissal de la lettre de Manon Massé au sujet du « boy’s club de la politique" ? Est-il à l’aise avec les propos de Mme Massé qui ont été dénoncés par à peu près tout ce qui grouille en politique au Québec ?

Vincent Marissal ne m’a jamais frappé comme étant un féministe intersectionnel, alors que pense-t-il du mot patrimoine, trouve-t-il ça terriblement sexiste et rétrograde ?

Marissal est-il altermondialiste ?

Je ne connais pas l’ensemble de l’œuvre de Marissal mais il m’apparaît plus « bobo » que « coco ». Ce n’est pas comme si il avait passé sa carrière à se battre pour les groupes « marginalisés ».

Que pense Marissal de cet élément du programme de QS : « Les inégalités vécues par les femmes sont le résultat d’un système d’oppression, le patriarcat combiné au système d’exploitation capitaliste. Ces inégalités qui viennent des rôles sociaux et culturels attribués aux femmes, rôles considérés inférieurs par rapport à ceux des hommes, permettent au capitalisme de bénéficier d’une main d’oeuvre à bon marché (travail gratuit des femmes) et d’aller chercher davantage de profit» ?

Et de celui-ci ? « QS agira contre la culture du viol, les stéréotypes sexistes, transphobes et putophobes, la contrainte à la sexualisation (dont l’hypersexualisation), l’hétéronormativité.».

C’est bizarre, je n’ai pas beaucoup lu de textes de Vincent Marissal dénonçant la « putophobie ». Ni « la transphobie, l'hétérosexisme, l'intersexophobie et le cissexisme » qui sont pourtant au cœur des revendications sososolidaires.

En 2017, Sébastien Bovet de Radio-Canada s’était rendu à un Congrès de Québec solidaire. Son compte-rendu est plutôt hilarant. Extrait : «Prenez la boîte à lunch « végétarienne » servie aux militants, samedi. Elle contenait du houmous israélien. Scandale. Des militants se sont plaints. « Comment peut-on manger du houmous qui vient d’un pays qui persécute les Palestiniens? » Ils n’ont fait ni une ni deux! Les sachets de houmous ont pris la direction de la Maison du Père. »

Et c’est à ce parti que se joint l’ex-chroniqueur de La Presse ?

J’espère qu’il aime le houmous bio produit par des coopératives équitables. Bon appétit, Vincent !