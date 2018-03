Les 8 meilleurs films de Jésus (ou avec Jésus dans au moins une scène)

À l’approche du week-end pascal, nous titillons le cinéphile en vous en proposant un palmarès des meilleurs films mettant en vedette le «fils de Dieu, notre Sauveur» selon plusieurs.

Pour ce faire, nous avons aussi sélectionné des films dans lesquels Jésus n’est pas toujours le personnage principal.

Bien sûr, nous avons recensé les incontournables biopics du plus célèbre, sauf erreur, fils de charpentier.

Donc, sortez le pop-corn (ou les hosties) et enfoncez-vous confortablement dans votre fauteuil... ou votre banc d’église.

Place au cinéma!

Amen.

Ben-Hur - 1959

Le fils de Dieu est évoqué ici au passage. Mais Ben-Hur est considéré comme un film biblique qui passe et repasse chaque année à l’approche de Pâques. Et même à d’autres moments de l’année. On ne compte plus les références à la fameuse course de chars du valeureux Ben-Hur faites dans de nombreux autres films. On n’a qu’à penser à Grease, Animal House... et même Transformers!

Jesus Christ Superstar - 1973

Avant tout une comédie musicale, son adaptation à l’écran a fait exploser la popularité de ce Jésus hippie plus grand que nature. Une interprétation plutôt rock des derniers jours du Christ.

Jésus de Nazareth - 1977

Le must des films de Jésus, réalisé par l’icône du cinéma italien Franco Zeffirelli alors qu’il n’avait que 30 ans. Heureusement pour les néophytes, il existe une version courte du film. Mais, si ça vous intéresse, l’intégrale présentée en mini-série à sa sortie dure plus de six heures! Au pire, prenez des pauses pour aller aux toilettes ou pour prier.

Monty Python - La Vie de Brian - 1979

Que serait une comédie historique sans ses nombreux anachronismes? La vie de Brian n’échappe pas à cette tradition comique en y ajoutant tout plein d’allusions aux préoccupations du 20ième siècle. Tout ça à l’époque de Jésus! Et que dire des tribulations intergalactiques qui s’ajoutent à ce scénario déjà passablement déjanté? (Bref, on va se le retaper dès ce soir.)

La folle histoire du monde - 1981

À une époque où Mel Brooks enchaînait les comédies hilarantes, La folle histoire du monde s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Il faut voir ou revoir cette pièce d’anthologie qu’est le sketch de La dernière Cène. On vous met la version française en prime!

La dernière tentation du Christ - 1988

Ce film réalisé par Martin Scorcese avait fait scandale à sa sortie durant les années 80. Il faut dire qu’on s’est permis d’imaginer un Jésus un peu plus libidineux qu’on nous l’avait enseigné dans les cours de catéchèse... Avec en prime, David Bowie dans le rôle de Ponce Pilate!

Jésus de Montréal - 1989

Ce film de Denys Arcand nous parle de Jésus en parallèle par le biais d’une troupe d’acteurs. Un rôle sur mesure pour Lothaire Bluteau qui incarne un comédien devant reconstituer la Passion du Christ en version modernisée. Une des meilleures scènes reste celle où Bluteau pète un plomb solide en renversant une table à la manière du vrai Jésus qui expulsait les marchands du Temple.

La Passion du Christ - 2004

Ce (très) long-métrage dévoile les ambitions du réalisateur Mel Gibson voulant montrer qu’il a suivi des cours d’Araméen pour faire plus vrai. Que Dieu bénissent les sous-titres! Mauvaise foi (!) à part, le film n’est pas sans qualité esthétique. Pour ce qui est de l’authenticité des faits historiques, ça se gâte un peu, semble-t-il. L'historien français Antoine de Baecque avait qualifié le film de «bêtise absolue du point de vue historique.» Ouch!

Vous en connaissez d’autres? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.

Joyeuses Pâques!