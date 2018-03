Les apôtres de l'inclusion à tout prix

Ne le dites surtout à personne, mais la lecture du texte Les limites de « l’intégration » en classe ordinaire m’a littéralement enragé. J’ai crié, lancé une chaise, donné un coup de pied au chien, insulté les enfants et frappé ma conjointe.

Je sais. Je suis « un garçon turbulent ».

Turbulent ? Il s’agit là d’un euphémisme.

Dans une moindre mesure, j’ai ressenti ce malaise en lisant les propos de Julia Druliolles, commissaire à la Commission scolaire de Montréal. En lien avec les turbulences extrêmes dans une école primaire, elle nous partage son indignation : « J’ai l’impression que l’équipe-école n’en veut plus de ces enfants. Ils disent que c’est trop difficile, qu’ils dérangent les autres, qu’il faut les placer ailleurs. Mais la place d’un enfant de cinq ans, c’est dans une classe, à l’école. Si une école n’est pas capable de dealer avec un élève turbulent, on a un problème. »

Qui a un problème ?

Les parents de l’enfant ? Les parents des autres enfants ? Les élèves de la classe ? Tout le personnel de l’école ?

Elle nous balance ensuite ce superbe sophisme : « Rejeter un enfant qu’on considère comme différent, c’est comme si un médecin disait : je vais choisir mes patients pour ne pas prendre ceux qui sont malades. On n’a pas le droit de faire ça. »

Je vais reprendre sa fausse analogie afin qu’elle soit un tantinet plus réaliste.

Le système accepte tous les patients. Pour ma part, je suis un médecin de famille. Je reçois des gens en santé et aussi des malades. Je ne choisis pas mes patients, je ne rejette personne. De par ma formation, je suis en mesure de suivre ou de soigner la plupart de mes patients, mais je suis incapable de tous les traiter. C’est pourquoi, je réfère des cas à mes collègues spécialistes : orthopédistes, psychiatres, etc. Certains doivent se trouver ailleurs que dans mon cabinet.

La théorie et la pratique

Pour nous convaincre que l’inclusion peut se vivre harmonieusement dans les classes régulières, il y a toujours un déconnecté pour nous citer l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick comme modèle à suivre.

Par contre, il ne vous dira jamais que ces deux systèmes ne financent pas l'école privée. Que le taux de fréquentation à l’école privée est respectivement de 5,2 % et de 0,7 % dans ces deux provinces. Il ne vous parlera pas non plus du nombre astronomique de programmes particuliers dans les écoles publiques du Québec. Pas plus qu’il n’arrivera à la conclusion que c’est la classe régulière qui supporte en grande partie le poids de l’inclusion dans notre belle province.

Si le modèle ontarien vous intéresse, je vous invite à lire l’annonce récente du gouvernement à propos de l’éducation des enfants en difficulté (ici). Un petit échantillon de mesures d'un système à des années-lumière de notre modèle québécois.

Il y a dix ans, les enseignants se battaient pour limiter à 10 % le nombre d’élèves en difficulté intégrés dans la classe régulière. Aujourd’hui, ce chiffre semble ridicule. Une telle proposition provoquerait l’hystérie des apôtres de l’inclusion à tout prix.

Il est vrai que ce concept est admirable. Personne n’est contre la vertu.

Néanmoins, nous assistons depuis le début des années 2000 à une inclusion sauvage. Du grand n’importe quoi. Des actions dans l’unique but de se donner bonne conscience.

Car, derrière l’apparence des nobles principes, se cache une réalité cruelle. Celle de vouloir faire des économies dans l’optique de boucler son budget. Pendant que ce système radin ménage ses ressources, qui paye réellement ? L’élève inclus, ses compagnons de la classe régulière et tous les intervenants en quantité insuffisante qui travaillent avec ces groupes.

La réalité

Vous irez lire le texte Monsieur Jean-François quitte l’enseignement. Il représente bien la situation actuelle.

Cela m’a rappelé la fameuse pyramide du modèle de réponse à l’intervention (RAI) qu’on tente d’implanter au Québec. Un modèle à trois niveaux.

Ainsi, nos interventions en classe devraient convenir à 80 % de notre groupe (niveau 1), 15 % des élèves auraient besoin d’une intervention intensive en sous-groupe (niveau 2) et 5 % des élèves nécessiteraient une intervention spécialisée et individuelle (niveau 3).

Un modèle intéressant pour l’organisation des services, mais qui ne colle pas à la réalité sur le terrain. Je vous défie de poser la question à n’importe quel enseignant au régulier.

Je vais vous répondre le premier.

Je travaille dans des classes régulières, dans une école située dans un milieu favorisé selon les indicateurs socioéconomiques du ministère. En ce qui concerne les niveaux 2-3, j’estime que c’est plutôt le cas de 40 % de mes élèves.

J’ignore comment gérer une classe ? Preuve de ma bonne volonté, depuis deux ans, je me forme sur la gestion de classe en compagnie de la psychoéducatrice. J’ignore les meilleures approches de l’enseignement ? La conseillère pédagogique s’occupe de moi.

Je n’y arrive tout simplement pas. Pas plus que la psychologue, la psychoéducatrice ou l’orthopédagogue.

Peu importe. Le même constat s’impose depuis des années. L’inclusion pour qui, pourquoi et surtout comment ?

N’en déplaise à certains, si nous sommes tous égaux devant la mort, cela n’est certes pas le cas face à l’école.

Fin du conte de Disney.

_____________________________________________

La différence entre l’intégration et l’inclusion selon le CTREQ :

« L’intégration scolaire désigne le fait qu’on place un élève ayant des besoins particuliers dans un environnement scolaire adapté à ses besoins, par exemple une classe spéciale dans une école régulière. Quant à l’inclusion scolaire, elle réfère plutôt au fait qu’on place cet élève, quelles que soient ses difficultés, dans une classe ordinaire correspondant à son âge et située dans l’école de son quartier. »