Transport: les infrastructures mal en point au Québec

La santé des infrastructures de transport pique du nez au Québec et la somme à investir pour qu’elles soient dans un état jugé au moins satisfaisant a bondi pour atteindre 14,7 milliards $.

Malgré d’importants investissements, la moitié des 30 900 km de routes est toujours dans un mauvais ou très mauvais état, révèlent des données publiées par le Conseil du trésor. Mais c’est la dégradation des ponts, viaducs, échangeurs qui suscite encore plus l’inquiétude.

L’état moyen des structures du réseau supérieur du ministère des Transports (MTQ) est passé de satisfaisant (C) à mauvais (D) cette année, alors que le déficit de maintien d’actifs a explosé de 5,6 milliards $ à 7,9 milliards $ pour cette catégorie. La proportion des ouvrages dans un état « satisfaisant ou mieux » a chuté de 53 % à 49 % en un an.

Des soins palliatifs pour nos vieilles routes

Si l’on y ajoute le déficit d’entretien des chaussées, le passif total du gouvernement a atteint 14,7 G$, contre 12,8 G$ l’an dernier. Par exemple, Québec a dû ajuster à la hausse

(+ 142 M$) le budget des « travaux palliatifs à court terme », qui permettent grâce à des réparations localisées d’offrir sur des chaussées en très mauvais état un « niveau de qualité et de sécurité adéquat » le temps qu’elles soient remplacées.

« Le réseau routier supérieur, c’est la colonne vertébrale de nos routes. Il est crucial pour l’économie. [...] Pas besoin de se lever de bonne heure le matin pour constater le déficit d’entretien sur le réseau routier », indique le porte-parole de CAA Québec, Pierre-Olivier Fortin, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Explosion du déficit d’entretien

Du côté des infrastructures, le MTQ a identifié les coupables : la dégradation accélérée du pont Charles-De-Gaulle, de l’autoroute Métropolitaine, du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les tunnels Ville-Marie et Viger, le pont de l’île aux Tourtes ainsi que le pont de l’île d’Orléans, par exemple. Québec savait que ces infrastructures vieillissaient, mais il ne connaissait pas exactement combien il en coûterait aux contribuables pour les maintenir en état. Il a eu la réponse cette année : 2,4 milliards $ « dus à la constatation pour la première fois de l’évaluation financière complète des travaux majeurs planifiés pour assurer la pérennité » de ces infrastructures. C’est la principale cause de l’explosion de ce déficit d’entretien.

Chez CAA Québec, on reconnaît que le gouvernement consacre des sommes importantes à la réfection des routes et infrastructures, 16 milliards au cours des 10 prochaines années. « Mais ce qu’on se dit comme automobilistes, c’est qu’on est en droit de s’attendre à un réseau routier performant et sécuritaire. Entre développer le réseau et entretenir ce qui est en train de se dégrader, pour nous, le choix est clair, il faut entretenir ce qu’on a. C’est une question primaire de sécurité », indique M. Fortin.

Un réseau en mauvais état

Qu’est-ce que veut dire le déficit de maintien d’actifs ?

Il représente le coût des travaux pour rendre dans un état au moins satisfaisant (C) les chaussées en mauvais (D) et en très mauvais état (E).

Catégorie « D » Mauvais

« L’infrastructure présente un niveau élevé de dégradation et de défectuosité. [...] Habituellement, l’infrastructure dépasse sa durée de vie utile. Au besoin, des mesures importantes d’atténuation de risques sont en place. »

Catégorie « E » Très mauvais

« L’infrastructure présente un niveau très élevé de dégradation et de défectuosité. L’équipement nécessite des travaux de maintien d’actifs très importants et souvent urgents [...] et dépasse nettement sa durée de vie utile. »

► 50 % des routes sont dans un mauvais (D) ou très mauvais état (E).

► 51 % des infrastructures, selon la valeur, sont dans un mauvais (D) ou très mauvais état (E)

Déficit de maintien d’actifs

Routes

2017 : 6,3 G$

2018 : 6 G$

Infrastructures

2017 : 5,6 G$

2018 : 7,9 G$