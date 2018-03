Les recettes du Bleu et Or

Le Bleu et Or de l’école Jean-XXIII du quartier Duberger, à Québec, a trouvé un moyen original de financer ses activités sportives. Le groupe lancera ce soir son livre de recettes lors d’un 5 à 7 à l’École hôtelière de la Capitale, en présence de nombreux partenaires et commanditaires.

Double anniversaire

Photo courtoisie

La journée d’aujourd’hui en sera une spéciale pour Alain Lapointe (photo), chauffeur de taxi à Beauport. Il y a 40 ans aujourd’hui, le 29 mars 1978, Alain commençait dans le métier en travaillant pour son père, Adrien (Taxi Lapointe à Giffard,) en compagnie de ses 6 frères. 40 ans plus tard, Alain, qui pourrait vous raconter pendant des heures les nombreuses anecdotes liées à son métier, adore toujours autant son travail et est toujours aussi passionné. Il tient particulièrement à remercier tous les répartiteurs avec qui il a travaillé et ceux qui sont encore présents chez Taxi Coop Beauport (Paul, Nicole, Serge, Mario, Jennifer, Stéphane), ainsi que les employés du Service de transport adapté de la Capitale (STAC). Journée spéciale pour lui, vous dites ? Alain célèbre aussi aujourd’hui son 58e anniversaire de naissance. Joyeux anniversaire !

Paloma

Photo courtoisie

Bernard Gilbert (photo), diplômé du Cégep Garneau, en 1976 (programme de Sciences humaines) et directeur général du Diamant, a accepté la présidence d’honneur de la 20e Soirée culturelle de la Fondation du Cégep Garneau, qui a lieu ce soir, à 20 h, à l’Auditorium du Cégep Garneau. Le concert-bénéfice, précédé d’un cocktail dînatoire, mettra en vedette l’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger et les succès de son plus récent album Paloma. Renseignements et billets : www.fondation.cegepgarneau.ca, 418-688-8310, poste 2567.

Bonne retraite André

Photo courtoisie

C’est un nouveau départ aujourd’hui pour André Rhéaume (photo), vice-président marketing chez Familiprix. André, qui a été responsable du marketing de la bannière Familiprix depuis son lancement, en 1981, prend sa retraite. Fier de ses 37 ans de contribution à l’évolution de l’entreprise, il n’est pas peu fier d’être à l’origine du succès phénoménal de la célèbre campagne publicitaire Ah ! Ha ! Familiprix. Ses projets ? Il continuera d’apporter sa disponibilité et son expertise à l’organisme Opération Enfant Soleil à titre de vice-président du conseil d’administration. Félicitations et bonne retraite !

70 ans

Photo courtoisie

Denise Laperrière (photo), de l’arrondissement Charlesbourg, à Québec, a 70 ans aujourd’hui. Deux choses la gardent jeune : la lecture quotidienne du Journal de Québec (et évidemment ma page) et sa passion pour le hockey de la LNH. Comme en témoigne la photo, Denise est une fan finie des Bruins de Boston. C’est son équipe préférée depuis toujours. Et devinez quel est son joueur des Bruins préféré. Le 37, Patrice Bergeron.

Anniversaires

Photo courtoisie

Elle Macpherson (photo) actrice et mannequin, 55 ans... Suzanne Gagnon, copropriétaire du restaurant Le Laurie Raphaël... Maxim Lapierre, ex-attaquant de la LNH, 33 ans... Jennifer Capriati, joueuse de tennis, 42 ans... Éric Lavigne, ex-entraîneur de la LHJMQ (2002-2011) et maintenant coordonnateur aux sports du Cégep Garneau, 52 ans... Jacques Fabi, animateur de radio (Fabi la nuit) au FM 93, 65 ans... Christiane Charrette, animatrice de radio et de télé, 67 ans... Louis Hardy, ex-journaliste sportif à la SRC, 68 ans... Pauline Marois, femme politique et ex-première ministre du Québec, 69 ans...

Disparus Photo courtoisie