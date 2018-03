Lourde déception après la fin du programme d'intégration de Walmart

Énorme déception après que les magasins Walmart du Québec aient mis fin à leur programme d’intégration au travail.

Après 16 ans de loyaux de services, Sylvie quitte à contrecœur le magasin Walmart de Trois-Rivières Ouest. Comme 19 de ses collègues de la Mauricie qui souffrent d'un handicap, la multinationale met fin à son lien d'emploi.

«On nous a dit venez, on a une mauvaise nouvelle. On a vu notre patronne pleurer. On a dit comment ça?» Isadora Bergeron, une employée.

La décision a été annoncée lundi, sept jours après la semaine nationale de la déficience intellectuelle. À leur sortie du magasin, pour leur dernière journée de travail, un douloureux mélange de colère et de tristesse.

Sylvie Saint-Pierre et elle était non seulement des collègues de travail, mais aussi de bons amis

Dans un courriel dénudé d'explication, Walmart confirme avoir revu ses politiques, programmes et pratiques.

«Après analyse, nous avons dû prendre la difficile décision de mettre fin au partenariat», peut-on lire dans un échange de courriel.

Tous les employés à qui on a parlé se sont dits peinés de cette décision prise par le siège social de Toronto. Ceux qui ont perdu leur emploi ont pu conserver leur dossard et tout le monde a pris soin d'y écrire un petit mot.

Le CIUSSS, qui facilite leur intégration au marché du travail, a déjà contacté d'autres entreprises afin de leur trouver un nouveau gagne-pain.

«Soyez assurés qu'on va trouver du nouveau travail à ces gens très rapidement. Nous avons d'excellents partenaires et je suis sur qu'on pourra leur trouver du travail avant le mois de mai», lance avec optimisme Jacinthe Cloutier directrice adjointe des services spécifiques DITSA.