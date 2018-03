Pâques à saveur d’érable

Pâques coïncidant avec le temps des sucres, vous pourriez être tentés d’offrir des produits de l’érable en cadeau ou d’en déposer sur votre table ce dimanche. Voici quelques idées qui feront autant plaisir que le chocolat !

Les Sucreries DL

Photo Courtoisie

L’érable à tartiner

Les Sucreries DL est une entreprise de Lac-Etchemin qui s’est donné comme objectif de « produire du goût », celui de l’érable évidemment. On le retrouve à travers différents produits, dont le sirop d’érable, mais aussi une panoplie de douceurs issues de ce délicieux nectar ou contenant celui-ci. Le beurre et le caramel à l’érable, le pain de sucre dur, le sucre granulé et les suçons à l’érable font saliver, tout comme les produits fins à tartiner. Justement, un paquet cadeau (24,99 $) réunissant une terrine de canard à l’érable, une mousse de fromage à l’érable, de la gelée d’érable au zeste d’orange et de l’Éramiel s’offrira merveilleusement à Pâques ou rendra votre table irrésistible. N’hésitez pas à les marier pour encore plus de saveurs en une bouchée ! Point de vente : sucreriesdl.ca

Délices Érable & Cie

Photo Courtoisie

Cabane à sucre maison

Cette Trousse Cabane à sucre (39,95 $) disponible chez Délices Érable & Cie (1044, rue Saint-Jean) assure la réussite de votre tablée sucrée ! Elle contient de la tire à l’érable, de la vinaigrette à l’érable, du sucre d’érable granulé, du sirop d’érable, de la fleur de sel à l’érable ainsi qu’un livret de recettes pour cuisiner tous ces produits. Au menu : oreilles de crisse caramélisées à l’érable, épaule de porc fumée glacée à la bière et à la tire d’érable accompagnée d’une salade de chou, pouding au pain à l’érable et aux bleuets, sans oublier la tire sur la neige. Lors de votre passage en boutique, laissez-vous tenter par des amandes givrées, des assaisonnements pour viandes, légumes et poissons, des gaufres, une marinade, des perles, du poivre et bien d’autres délices à l’érable.

Les Moulins La Fayette

Photo Courtoisie

Brunch du temps des sucres

Vous prenez part à un brunch de Pâques façon « potluck » ou souhaitez apporter une petite gourmandise à vos hôtes ? Pourquoi ne pas privilégier des produits à l’érable, puisque c’est la saison. Vous trouverez aux Moulins La Fayette (1305, boul. Lebourgneuf, local 150) de l’érable en abondance, notamment dans un pain brioché (5,95 $), des muffins (2,25 $ chacun), des danoises (2,50 $ chacune), des pâtisseries (4,25 $) et un gâteau à la mousse d’érable (28,95 $), des cookies (1,60 $), des tartelettes au sucre d’érable (4,25 $) et plein d’autres plaisirs sucrés à partager ! Beurre et gelée à l’érable, perles au beurre d’érable, biscuits sablés à l’érable... De tout pour une tablée 100 % temps des sucres.

Chocolato

Photo Courtoisie

Petite fringale à l’érable

Le retour du printemps et les premières coulées d’eau d’érable vous creusent l’appétit ? Chocolato (huit succursales à Québec et Lévis : chocolato.ca) a ce qu’il vous faut pour le combler. Ces petits plaisirs à déguster sans remords en cette saison des sucres vous redonneront votre cœur d’enfant, ainsi qu’à vos invités et à ceux qui les recevront en cadeaux. Suçons au chocolat blanc à l’érable et flocon d’érable (3,99 $), fondue en conserve à l’érable (7,99 $), barbe à papa à l’érable (4,99 $), moulage (grenouille) de chocolat blanc à l’érable (12,99 $ pour 100 gr), popcorn à l’érable et fleur de sel (3,99 $), pacanes enrobées de chocolat blanc à l’érable (9,99 $), bonbons à l’érable (2,99 $ pour 45 gr) et plusieurs autres gourmandises vous sucreront le bec.

Domaine Labranche

Photo Courtoisie

Levons notre verre d’érable

Buvez l’érable à Pâques en remplissant votre coupe des créations du Domaine Labranche, une entreprise de la Montérégie. Et pourquoi ne pas en offrir quelques bouteilles en cadeaux ? Le mousseux d’érable fera pétiller vos festivités avec des bulles (12,5 % d’alcool, 21,39 $). Le vin d’érable (12,5 % d’alcool, demi-sec, 17,39 $) avec ses arômes de noyau de pêche, de noix de Grenoble et ses notes subtiles d’érable accompagnera divinement le repas. Le liquoreux à l’érable (12,5 % d’alcool, 170 g de sucre/litre, 21,39 $), quant à lui, rehaussera aussi bien une entrée de fromages et de charcuteries qu’un dessert au chocolat, par exemple. Tandis que le vin fortifié à l’érable (20 % d’alcool et 120 g de sucre/litre, 26,09 $) terminera le festin en beauté. Guettez l’apparition prochaine du Domaine Labranche à l’émission Dans l’œil du dragon. Points de vente : labranche.ca