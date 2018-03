Pas de chicks ou de douchebags pour vendre du pot

Un brainstorm, quelque part dans un bureau branché anonyme du Vieux-Montréal:

- On pourrait vendre du pot avec des pubs de jeunes gens actifs qui font plein d’activités de plein air? Genre du camping, des régates, des ateliers de cirque ou des combats d’épée en mousse sur le Mont-Royal!

- Il faut des filles en bikini souriantes et en forme, si vous voyez ce que je veux dire? ar ar ar (clin d’œil)

- Il faut miser sur la fierté de fumer du bon weed du Québec, on en fait pousser à la tonne, faut en être fier. Faut parler aux prolétaires! Je veux des travailleurs de la construction!

- Et une vedette aussi. Un rockeur ou mieux encore, un hockeyeur qui a remporté plusieurs coupes Stanley.

- Eureka! Pk Subban qui fume un gros spliff !

- Avec des filles en petits tops dans la mousse au beach club?

- Oui, c’est parfait! On l’a notre concept.

****

Ça semble de mauvais goût, hein? Certains diront que c’est complètement irresponsable. C’est pourtant avec ce genre de concept qu’on nous vend de la bière depuis des années.

Imaginez deux secondes si on reprenait cette vieille pub de Tex Lecor et qu’on changeait le produit pour nous vendre du pot plutôt que de la bière :

- «Dis donc Tex, il paraît que les gens qui fument du weed, c’est des gens qui savent s’amuser?»

- «Inquiète-toi pas mon vieux, ce n’est pas depuis hier qu’on se paie la traite par chez nous!»

La semaine dernière, j'ai écrit sur les campagnes de prévention contre le cannabis. Ça m’a amené à réfléchir aux pubs sur le cannabis qu’on pourrait concevoir pour faire la promotion des marques.

Ça fait réaliser à quel point, l’alcool est normalisé.

Pensez aux cartes Inspire et aux pubs de la SAQ. Toutes les semaines, je reçois des courriels pour m’inciter à acheter plus. «Pour Pâques, partez à la chasse aux aubaines », « Sortez les bulles pour la journée de la Femme». «Solde-éclair ce samedi, jusqu’à 20% de rabais», etc.

Pour le jeu, Loto-Québec multiplie les stratégies pour nous inciter à fréquenter son casino à Montréal et à acheter des billets de loterie. Comme ces pubs un peu lourdes à la radio avec Gregory Charles qui tente de smuggler du plaisir pour le Casino de Montréal dans sa valise aux douanes. Grand fou, va!

Pourtant, y a quand même des gens qui ont des problèmes avec le jeu et l’alcool. Et qui en meurent.

Le projet de loi 157, s’il est adopté dans sa forme actuelle, encadre étroitement la promotion. Par exemple, tout message publicitaire qui associe l’usage du cannabis à un «style de vie» sera interdit.



Donc les jeunes beaux, heureux, qui dansent dans un festival en se faisant des shotgun, ce sera non. Le trip de bouffe décadent en peignoir sur fond de musique classique après le gros quatre papiers de fin de journée non plus.

Aucune marque de cannabis ne saluera les vrais.

La Société québécoise du cannabis ou le producteur de pot n’aura pas le droit d’offrir des rabais aux consommateurs, de donner des cadeaux ou de créer un concours. Les commandites seront interdites.

Il n’y aura pas de scène Weed au Festival de Jazz et il n’y aura pas de concours Weed light pour assister au Superbowl.

« Je crois que les restrictions sont nécessaires, sinon ce serait le Far West, dit Philippe Depault, fondateur de Maïtri, une compagnie québécoise d’accessoires de cannabis. On ne veut pas que l’industrie du pot devienne un désastre comme Four Loko et FCKD UP.»

De la cohérence, svp!

À bien des égards, le projet de loi pour encadrer le cannabis s’inspire des restrictions sur le tabac, mais parfois de celles sur l’alcool.

Tout comme M. Depault, plusieurs personnes de l’industrie sont d’accord pour que la promotion de leur produit soit rigoureusement encadrée. Mais ils demandent un peu plus de cohérence.

La semaine dernière, Santé Canada dévoilait les emballages neutres pour le pot légal. Les dangers de la consommation occuperont une très grande place sur l’emballage comme l'expliquait mon collègue Boris Proulx.

Exemples d'emballages neutres

Le Dr Shane Morris, vice-président au développement des Affaires pour le producteur Aurora, a critiqué sur Twitter ce manque de cohérence alors qu’aucune de ces restrictions ne s’appliquent pas à l’alcool.

Comme il le soulignait, le groupe de travail, qui a été créé pour conseiller le gouvernement fédéral et qui est composé d’experts sur le sujet, a écrit dans son rapport de novembre 2016 :

«Le Groupe de travail reconnaît que, compte tenu des niveaux actuels de consommation et de renseignements disponibles sur la mortalité et la morbidité, les dangers associés à la consommation du tabac et de l’alcool sont supérieurs à ceux qui sont associés à la consommation du cannabis.»

Philippe Depault veut s'assurer que l'industrie ou le gouvernement puisse faire des campagnes d’information sur les façons de consommer du pot, par exemple la vaporisation, le fait de manger, etc.

«Ce qui me fait peur est que le gouvernement nous limite trop et empêche de convertir une partie du marché illégal vers le légal, explique-t-il. Il va falloir pouvoir expliquer les avantages d’acheter sur le marché légal. Mais pour le moment, ce n’est pas encore clair si ce sera possible. »

En ce moment, il semble d’ailleurs y avoir une zone grise d’ici à ce que les lois soient votées et les entreprises n’ont pas attendu le go du gouvernement pour faire parler d’eux.

Les entreprises sont déjà très présentes sur les réseaux sociaux; comme Maïtri, qui mise sur Instagram. Il y a aussi des associations avec des vedettes comme le font Canopy Growth et Snoop Dogg ou Up Cannabis et Tragically Hip ou encore OrganiGram, avec Trailer Park Boys.

La marque Tweed de Canopy Growth a aussi commandité un défilé de mode de vêtement en tweed (habile!) et en chanvre pour la semaine de la mode à Toronto au début du mois de mars.

Une lectrice me signalait aussi qu’une blogueuse mode a récemment affirmé avoir été approchée par trois entreprises de pot pour faire la promotion de leurs produits.

Je ne sais pas encore si l’industrie du cannabis aura suffisamment de place pour faire passer ses messages sans inciter à la consommation.

Mais d’un côté, ça me rassure de savoir qu’ils ne pourront pas demander à des douchebags et des chicks de nous vendre un pot sans arrière-goût.