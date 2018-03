Payer pour se faire pardonner

Le gouvernement Trudeau va passer l’éponge sur certains crimes économiques d’entreprises si elles montrent patte blanche... et sortent leur portefeuille. SNC-Lavalin pourrait sortir gagnante de ces « accords de réparation » nouveau genre.

Dès janvier prochain, le fédéral encouragera les entreprises à divulguer elles-mêmes les méfaits en échange d’un répit de poursuites et d’amendes salées.

« Bien que le Canada dispose actuellement d’un cadre solide pour appuyer la responsabilisation et l’intégrité dans les marchés publics et les transactions immobilières, nous cherchons toujours à faire mieux », a déclaré au Journal Ashley Michnowski, l’attachée de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Carla Qualtrough.