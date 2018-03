Raymond Bourque, une légende toujours active

CHARLOTTETOWN – À la retraite depuis le début du siècle et depuis intronisé au Temple de la renommée du hockey, Raymond Bourque lace encore régulièrement les patins.

Jeudi soir, l’ancienne gloire des Bruins de Boston qui a remporté la coupe Stanley sous les couleurs de l’Avalanche du Colorado, était de passage à Charlottetown pour disputer un match amical en compagnie de Légendes de la LNH.

«Je dispute une quarantaine de parties par année. Que ce soit avec les anciens Bruins, les NHL Legends ou dans une ligue amicale à Boston», a précisé Raymond Bourque.

Son fils aux jeux

Le mois dernier, il a vécu des sensations fortes lorsque son fils Christopher a défendu les couleurs de Team USA aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Comme son père à Nagano (1998) sous les couleurs canadiennes, Christopher et les Américains ont été éliminés de la compétition à la suite d’une défaite en tirs de barrage aux mains de la République tchèque.

«Comme moi, Chris est déçu de ne pas avoir remporté de médaille, mais il a vécu une expérience super. C’est vraiment spécial de représenter ton pays aux Jeux ou à la Coupe Canada. À Nagano, nous avions eu la chance de côtoyer des athlètes de tous les sports au village olympique.»

Ryan, l’autre fiston de Raymond, poursuit sa carrière chez les Sound Tigers de Bridgeport, club-école des Islanders de New York dans la Ligue américaine de hockey.

Âgé de 27 ans, Ryan, qui a évolué pendant deux saisons chez les Remparts de Québec sous les ordres de Patrick Roy, convolera en justes noces au cours des prochains mois.

«En attente d’une offre de contrat, Ryan avait envisagé de jouer en Europe, mais il connaît une bonne saison à Bridgeport. Cette ville est située à quelque trois heures de chez nous. On a donc l’occasion de voir plusieurs de ses matchs. Il vient aussi plus souvent à la maison puisque sa fiancée réside dans la région de Boston.»

Fourmis dans les jambes

Depuis qu’ils ont été coéquipiers chez l’Avalanche, Bourque et Patrick Roy sont toujours restés en contact. Cet hiver, les deux retraités ont renoué sous les palmiers

«Je l’ai vu en Floride cet hiver et je ne serais pas surpris, si l’occasion se présente, qu’il revienne dans le milieu du hockey. Pat s’ennuie depuis deux ans à jouer au golf et on sait qu’il est un passionné du hockey.»