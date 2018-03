Réseau de trafic de cocaïne démantelé à Québec

Une cinquantaine de policiers ont procédé à une opération contre le trafic de cocaïne jeudi matin à Québec, lors de laquelle six individus ont été arrêtés.

Les perquisitions ont eu lieu tôt jeudi matin, dans huit endroits différents des arrondissements la Cité-Limoilou, Haute-Saint-Charles et Des Rivières. Au total, les policiers ont saisi plus d’un kilogramme de cocaïne, 10 000 $ en argent et un revolver de calibre .22.

Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), le réseau fonctionnait 7 jours sur 7, 24h sur 24h, un peu partout dans la région de Québec.

Les individus appréhendés, cinq hommes et une femme, sont âgés entre 27 et 59 ans. Ils devraient tous comparaitre jeudi après-midi au palais de justice de Québec pour faire face à des accusations notamment de possession et trafic de stupéfiants.